Πιλότος πέταξε σε τρομακτικά χαμηλό ύψος πάνω από χωριό για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του

Οργή προκάλεσε στην Ισλανδία ένας πιλότος που πέταξε με ένα Boeing 757 σε «ανησυχητικά χαμηλό» ύψος πάνω από το χωριό του για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πιλότος πραγματοποιούσε την τελευταία του εμπορική πτήση μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας πάνω από το Vestmannaeyjar, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος στα νότια της Ισλανδίας, το Σάββατο 11 Απριλίου.

Οι κάτοικοι του μικρού νησιού και οι επιβάτες της πτήσης από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία έμειναν έκπληκτοι όταν ο πιλότος κατέβηκε σε ύψος μόλις 100 μέτρων πάνω από την κοινότητα πριν προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Keflavik.

Η Icelandair κατήγγειλε τον βετεράνο πιλότο στην αστυνομία, αφού πραγματοποίησε την παράνομη πτήση σε χαμηλό υψόμετρο, η οποία πιστεύεται ότι έγινε ως προσωπικός αποχαιρετισμός στην πατρίδα του.

Η επικεφαλής πτήσεων Linda Gunnarsdóttir δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι επιβάτες της πτήσης ενημερώθηκαν για την περιήγηση κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά η Icelandair δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμη.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από κατοίκους του Vestmannaeyjar έδειξαν το τεράστιο αεροσκάφος να περνάει σε τρομακτικά χαμηλό ύψος πάνω από τις στέγες των σπιτιών και τις κορυφές των δέντρων.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν αργότερα σε δημοσιογράφους ότι άκουσαν πολύ έντονο θόρυβο και ένιωσαν δονήσεις καθώς το αεροσκάφος πετούσε από πάνω τους.

Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι ανησύχησαν, φοβούμενοι ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί όταν το είδαν να πετάει τόσο κοντά στην πόλη.

Η Gunnarsdóttir τόνισε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η αεροπορική εταιρεία δεν γνώριζε κάτι για την πράξη του πιλότου.

«Στην αεροπορία, όλα είναι πολύ αυστηρά όσον αφορά τις διαδικασίες. Αυτό που κάνουμε στις κανονικές πτήσεις επιβατών δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο», συμπλήρωσε. «Δεν πρόκειται για συνήθη πρακτική· είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα εξετάσουμε εσωτερικά», πρόσθεσε.

Η Gunnarsdóttir ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι συνηθισμένες όταν οι πιλότοι της Icelandair πραγματοποιούν τις τελευταίες τους πτήσεις, αλλά είναι γνωστό ότι έχουν συμβεί στο παρελθόν.

«Αυτό έχει συμβεί κατά καιρούς, αλλά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνήθη πρακτική και δεν είναι κάτι που θα είχαμε εγκρίνει», επιβεβαίωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Iceland Monitor.

Οι πτήσεις πάνω από την περιοχή αποτελούν παράδοση που συνδέεται με στρατιωτικά αεροσκάφη, τα οποία συνήθως μεταφέρουν έως πέντε επιβάτες, αν και δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα σε χαμηλό υψόμετρο.

Λόγω των κινδύνων που ενέχουν, δεν πραγματοποιούνται συνήθως από πιλότους επιβατικών αεροσκαφών σε εμπορικές πτήσεις με Boeing 757, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν περίπου 200 άτομα.

Η Icelandair εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό. «Ζητούμε συγγνώμη από τους κατοίκους του Vestmannaeyjar αν τους ενοχλήσαμε», δήλωσε η Gunnarsdóttir στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Visir.

Η Icelandair δεν έχει διευκρινίσει αν θα ληφθούν επιπλέον πειθαρχικά μέτρα, αλλά η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

