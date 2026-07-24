Πίνακας του 18ου αιώνα ήρθε στο φως τώρα και αξίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Έναν «εξαιρετικά σημαντικό» πίνακα του 18ου αιώνα της Σκωτσέζας ζωγράφου Katherine Read αποκάλυψε η εκπομπή «Fake or Fortune» του BBC. Το πορτρέτο παραδόθηκε στην ομάδα της εκπομπής τυλιγμένο σε έναν υπνόσακο και τώρα εκτιμάται ότι αξίζει πάνω από 100.000 λίρες.



Ο πίνακας ανήκει στη συνταξιούχο λογίστρια Mary-Louise Wedderburn, η οποία είπε ότι πάντα πίστευε ότι το πορτρέτο ενδέχεται να είχε ζωγραφιστεί από την Read, μια μακρινή συγγενή της που ειδικευόταν στη ζωγραφική γυναικών και παιδιών.



Το πορτρέτο απεικονίζει μια Ινδή γυναίκα, που φοράει ένα κολιέ από μαργαριτάρια, ένα μεγάλο σμαραγδένιο μενταγιόν και ένα δαχτυλίδι στη μύτη.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο ιστορικός τέχνης, Charles Greig, το περιέγραψε ως «ένα από τα πιο δύσκολα έργα που έχω χρειαστεί να εξετάσω. Με βάση όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτός ο πίνακας είναι έργο της Read».



Αφού ενημερώθηκε για την αυθεντικότητα του έργου και την εκτιμώμενη αξία του, η Wedderburn δήλωσε: «Είναι υπέροχο, είναι απίστευτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τόσο σημαντικό για μένα το γεγονός ότι είναι έργο της Katherine Read, λόγω της οικογενειακής σύνδεσης, αλλά και λόγω του ποια ήταν».



Και σημείωσε: «Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για την ίδια, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι ήταν απλά μια υπέροχη γυναίκα, ήταν απλά καταπληκτική».

«Πρωτοπόρος γυναίκα καλλιτέχνιδα»

Η Read σπούδασε στην Ευρώπη, κινείτο επαγγελματικά σε ελίτ κύκλους και ήταν τόσο επιτυχημένη που αμειβόταν πιο γενναιόδωρα ακόμα και από τους πιο γνωστούς συγχρόνους της, συμπεριλαμβανομένου του Gainsborough.



Ωστόσο, όπως πολλές άλλες γυναίκες καλλιτέχνιδες, ξεχάστηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι τάσεις άλλαξαν και μερικά από τα πορτρέτα της αποδόθηκαν σε άνδρες καλλιτέχνες.



Η ομάδα του «Fake or Fortune» πιστοποίησε την αυθεντικότητα του πίνακα προσπαθώντας να βρει άλλα έργα της Read για να τα συγκρίνει, ψάχνοντας εξονυχιστικά σε οικογενειακά αρχεία, μιλώντας με ειδικούς και συλλέγοντας επιστολές και διαθήκες που έφεραν νέα στοιχεία για τη ζωή της στην Ινδία.



Συνέθεσαν την ιστορία των ανθρώπων που πιθανόν να είχε ζωγραφίσει στο Τσενάι της Ινδίας, γνωστό τότε ως Μαδράς, συμπεριλαμβανομένων των Ναβάμπ του Άρκοτ, των τοπικών ηγεμόνων της δυναστείας των Μογγόλων.



Ο έμπορος έργων τέχνης και παρουσιαστής, Philip Mould, δήλωσε: «Τι υπέροχο αποτέλεσμα! Είμαι βέβαιος ότι θα δούμε να αναδύονται από το πουθενά κι άλλα έργα αυτής της πρωτοπόρου γυναίκας καλλιτέχνιδας από την Ινδία».

Η παρουσιάστρια, Fiona Bruce, πρόσθεσε: «Αν, όπως επιθυμεί η Mary-Louise, το έργο αυτό εκτεθεί σε μια έκθεση, σε μια γκαλερί, όπου ολόκληρος ο κόσμος θα μπορεί να δει αυτόν τον πίνακα, η Mary όχι μόνο θα έχει δώσει φωνή σε αυτή τη γυναίκα, αλλά θα την κάνει και ορατή. Κατά μία έννοια, θα την φέρει στη ζωή και πιστεύω ότι αυτό είναι απλά ένα λαμπρό αποτέλεσμα».

