Πίνακας του Παρθένη πωλήθηκε για 1,25 εκατομμύρια ευρώ - Το πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα

Το έργο «Ποίηση» του Κωνσταντίνου Παρθένη αναδείχθηκε στο ακριβότερο ελληνικό έργο τέχνης του 20ού αιώνα, καθώς πωλήθηκε έναντι 1,25 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.

Ο πίνακας του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, που θεωρείται μία από τις καθοριστικές μορφές της νεότερης ελληνικής τέχνης, αποτέλεσε το κορυφαίο lot της 48ης Greek Sale του οίκου Bonhams, την οποία διοργάνωσε η Art Expertise. Η δημοπρασία παρουσίασε 165 έργα από δύο αιώνες ελληνικής τέχνης και κατέγραψε συνολικό τζίρο άνω των 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, επίδοση που την κατατάσσει στις ισχυρότερες ελληνικές δημοπρασίες των τελευταίων ετών.

Η ελαιογραφία του Παρθένη είχε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των συλλεκτών πριν από τη δημοπρασία, καθώς είχε εκτιμηθεί στις 300.000 έως 500.000 ευρώ και είχε περιγραφεί ως ο μεγαλύτερος πίνακας του καλλιτέχνη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία. Τελικά, η τιμή του εκτοξεύθηκε στα 1,25 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής τέχνης στη διεθνή αγορά.

Πρόκειται για μια μνημειακή ελαιογραφία, το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο του που δημιουργήθηκε γύρω στη δεκαετία του 1950. Συνδυάζει την αγγελική παρουσία (Ευαγγελισμός) με τον συμβολισμό, την πνευματικότητα και την αφαίρεση. Το έργο συνδέει δύο κόσμους - έναν επίγειο και έναν υπερβατικό - εκφράζοντας ιδεώδη όπως η αρμονία, η πίστη και η ψυχική ανάταση.

Οι άλλες μεγάλες πωλήσεις της βραδιάς

Η βραδιά δεν είχε μόνο το ρεκόρ του Παρθένη. Στις υψηλότερες πωλήσεις της δημοπρασίας βρέθηκαν δύο έργα του Γιάννη Μόραλη, του ζωγράφου που παραμένει σταθερά από τους πιο περιζήτητους Έλληνες δημιουργούς στην αγορά τέχνης.

Το έργο «Πανσέληνος» πωλήθηκε έναντι 508.400 ευρώ, ενώ η «Άνοιξη» έφτασε τις 305.200 ευρώ, με αμφότερα να υπερβαίνουν σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις τους. Ισχυρή ήταν και η παρουσία του Νικολάου Λύτρα, καθώς το έργο «Ταράτσα στην Τήνο» έφτασε τις 229.000 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ δημοπρασίας για τον καλλιτέχνη.

Στην πρώτη πεντάδα των υψηλότερων τιμών βρέθηκε και ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, με το έργο «Το Ρέμα II» να πωλείται έναντι 165.500 ευρώ.

«Ιστορική δημοπρασία» για την ελληνική τέχνη

Η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, έκανε λόγο για μια ιστορική δημοπρασία, σημειώνοντας ότι το ρεκόρ του Παρθένη, οι υψηλές τιμές για τα έργα του Μόραλη και το νέο ρεκόρ του Νικολάου Λύτρα αποτυπώνουν τη δυναμική που έχει σήμερα η ελληνική τέχνη στη διεθνή αγορά.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα των 4,4 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει ότι η αγορά της ελληνικής τέχνης στηρίζεται πλέον όχι μόνο στη συλλεκτική αξία των μεγάλων ονομάτων, αλλά και στην ποιότητα, τη σπανιότητα και τη διαχρονικότητα των έργων που βγαίνουν στο σφυρί.

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Παρθένης

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης γεννήθηκε το 1878 και πέθανε το 1967. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές μορφές της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής και ένας από τους καλλιτέχνες που άνοιξαν τον δρόμο για τον ελληνικό μοντερνισμό.

Η Εθνική Πινακοθήκη τον περιγράφει ως μία από τις κορυφαίες μορφές της νεοελληνικής ζωγραφικής, με έργο βαθιά ελληνικό αλλά ταυτόχρονα ανοιχτό στον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Στη ζωγραφική του συνδύασε στοιχεία από την αρχαιότητα, τη βυζαντινή τέχνη, τον συμβολισμό και τις νεότερες εικαστικές αναζητήσεις της Ευρώπης, διαμορφώνοντας ένα απολύτως προσωπικό ύφος.

Ο Παρθένης έζησε και εργάστηκε σε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Βιέννη, το Παρίσι, η Κέρκυρα και η Αθήνα, ενώ υπήρξε καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Η παρουσία του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διδασκόταν η τέχνη στην Ελλάδα και άσκησε μεγάλη επιρροή σε νεότερους δημιουργούς.

Αν και προηγήθηκε ηλικιακά της λεγόμενης Γενιάς του '30, το έργο του λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή παράδοση του 19ου αιώνα και στη νεωτερική αναζήτηση μιας ελληνικής ταυτότητας στην τέχνη. Γι' αυτό και συχνά αναφέρεται ως ένας από τους «πατέρες» της μοντέρνας ελληνικής ζωγραφικής, μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Κωνσταντίνος Μαλέας και ο Γιώργος Μπουζιάνης.