Πινέδα: Ο «μαέστρος» του κιτρινόμαυρου κέντρου που άφησε το στίγμα του στη νεότερη ιστορία της ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους μέσους του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρηση από την ΑΕΚ για να επιστρέψει στην πατρίδα του και την Μοντερέι.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην 'Ενωση από τη σεζόν 2022-23 ως δανεικός από τη Θέλτα, ενώ το 2023 η ΑΕΚ αγόρασε τα δικαιώματά του αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την ισπανική ομάδα. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ οι κιτρινόμαυροι θα βάλουν στα ταμεία τους 8 εκατομμύρια για την παραχώρηση του Πινέδα, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.

🚨 Orbelin Pineda’s time in Greece & AEK looks to be all but over with Mexican club, Monterrey paying the buyout clause of €8 million for the midfielder.



Pineda has been with AEK since 2022, he has won 2 Greek Championships🏆 plus a Greek Cup 🏅and countless player awards in… pic.twitter.com/EqtRaJawFW — Hellas Football (@HellasFooty) July 17, 2026

Στην παρουσία του στην Ελλάδα ο Μεξικανός έδειξε την ποιότητά του και το ταλέντο του, καθώς με την φανέλα της Ένωσης αγωνίστηκε σε 174 ματς σκοράροντας 20 φορές, ενώ μοίρασε και 17 ασίστ. Επίσης παρόλο που η θέση του είναι μεσοεπιθετικός, δηλαδή 8ρι ή 10ρι, ο Πινέδα έπαιξε... παντού και ήταν ένα πολύτιμο πολυεργαλείο στα χέρια των προπονητών. Αμυντικό χαφ, εξτρέμ, μέχρι και μπάκ αγωνίστηκε και πρόσφερε τα μέγιστα σε όλες τις περιστάσεις, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, αποτελώντας έναν (αν όχι τον κορυφαίο) από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.

Σε περίπωση που η μεταγραφή ολοκληρωθεί η ΑΕΚ δεν χάνει απλά έναν ποδοσφαιριστή. Χάνει τον βασικό μαέστρο του άξονά της, έναν άψογο χειριστή της μπάλας και φυσικά έναν ποδοσφαιριστή που έκανε την διαφορά και η συνεισφορά του στις επιτυχίες της ομάδας ήταν τεράστια.