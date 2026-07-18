Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ευχαριστώ τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου γιορτάζει τα 49α γενέθλιά της και με ανάρτηση που έκανε στο Instagram έκανε έναν απολογισμό του πως ήταν στην εφηβεία της και πως είναι σήμερα μετά από όλα όσα πέρασε. «Ξέρεις ποιά είσαι και αν δεν αφήσεις τον κόσμο να σε τραβήξει σε άλλες κατευθύνσεις, όλα είναι δρομολογημένα απ’ την ψυχή σου να σε πάνε εκεί που θες να πας. Το 1990 ήξερα. Το 2026, ξέρω πάλι.

Στο μεσοδιάστημα έκανα ό,τι μπορούσα να χωρέσω σε καταστάσεις που δεν είχα καμία δουλειά να βρίσκομαι. Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και ξεκινάω ξανά. Έναν χρόνο πριν τον μισό αιώνα, μέσα μου βρήκα την ενέργεια της εφηβείας μου και αυτή με πήρε και με σήκωσε! Κυριολεκτικά!

Ευχαριστώ κάθε χρόνο τους δασκάλους μου, τους δύσκολους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι».

«Με ευχαριστώ που άντεξα, συνειδητοποίησα, προσπάθησα»

«Το Unforgiven II δεν είναι τυχαία επιλογή. Πρόσεξε τους στίχους του. Σε καλεί να μιλήσεις, για ό,τι σε πλήγωσε και να πάρεις θέση γι’ αυτούς που πληγώθηκαν. Ήρθε στον δρόμο μου να μου επιβεβαιώσει όλα όσα με ορίζουν.

Γι’ αυτό φέτος, ευχαριστώ εμένα. Που επέμεινα και άντεξα και συνειδητοποίησα και προσπάθησα. Που διάλεξα τη φυλή μου και και όχι τις επιφανειακές και εφήμερες ικανοποιήσεις.

Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω. Μην ακούτε κανέναν. Μόνο το παιδί μέσα σας», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram και μας έδειξε τη μικρή Πηνελόπη του 1990 και τη σημερινή, εξελιγμένη version της.