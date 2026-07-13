Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Σημαντική διάκριση για την ηθοποιό - Την ξεχώρισαν οι Metallica

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να αποσπάσει μια σπουδαία διάκριση από τους Metallica! Με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered), το θρυλικό συγκρότημα διοργανώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut με τον οποίο καλεί μουσικούς και θαυμαστές από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις δικές τους διασκευές από το άλμπουμ τους.

φωτογραφία Instagram

Η Αναστασοπούλου ήταν μία από τους χιλιάδες fans του γκρουπ που έστειλε τη συμμετοχή της ερμηνεύοντας το «The Unforgiven» που κέρδισε την προσοχή των Metallica που την έκαναν mention στον λογαριασμό τους στα social media για την πολύ ωραία ερμηνεία της.

Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική για την καλλιτέχνιδα γιατί προέρχεται από το ίδιο το συγκρότημα. «Ο 14χρονος εαυτός μου είναι συγκλονισμένος που είμαστε ορατοί στο σύμπαν των Metallica. Το να είμαι metalhead τα τελευταία 35 χρόνια είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί μετά από το γεγονός ότι έγινα μητέρα. Η 49χρονη εκδοχή μου είναι ευγνώμων που δεν σταματά ποτέ να προσπαθεί, να αγωνίζεται και να στοχεύει ψηλότερα. Τα καλύτερα έρχονται. Σας ευχαριστώ όλους που εκτιμάτε την προσπάθειά μας. Όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό στην ομάδα που έδωσε ό,τι μπορούσε σε αυτή την προσπάθεια», έγραψε η Πηνελόπη συγκινημένη στο Instagram.