Μια ειλικρινή τοποθέτηση για όσα εξακολουθούν να βαραίνουν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων έκανε η Πηνελόπη Πλάκα. Η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο ένθετο Enjoy, μίλησε για τις προσδοκίες που επιβάλλει η κοινωνία, αλλά και για το πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να ακολουθήσει κανείς τον δικό του δρόμο χωρίς να αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί.

«Ως κοινωνία είμαστε ακόμη πολύ πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι ερωτήσεις γύρω από τον γάμο, την απόκτηση παιδιών ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο κρίσης.

«Έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα του καθενός μας. Και αυτό αφορά τα πάντα. Την προσωπική ζωή, τις επαγγελματικές επιλογές, όλα. Νομίζω ότι, ως κοινωνία, είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Γιατί να μη ζήσει ο καθένας όπως πραγματικά έχει ανάγκη; Γιατί πρέπει ο διπλανός του να τον ρωτήσει γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμη, γιατί δεν έχει κάνει παιδί ή γιατί δεν είναι στρέιτ; Γιατί να πρέπει να απολογείται;».

«Δεν γίνεται να ζούμε για τους άλλους»

Η Πηνελόπη Πλάκα τόνισε πως η συνεχής κριτική οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να αμφισβητούν τις επιλογές τους και να περιορίζουν τον εαυτό τους.

Μάλιστα, παρομοίασε την εποχή που διανύουμε με τον Πύργο της Βαβέλ, λέγοντας πως όλοι μιλούν, αλλά ελάχιστοι επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους.

«Κι έτσι οι άνθρωποι κλεινόμαστε στον εαυτό μας γιατί, καλώς ή κακώς, επηρεαζόμαστε. Αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μήπως δεν πρέπει να πούμε κάτι, μήπως ο άλλος μας κρίνει. Ε, όχι. Δεν γίνεται να ζούμε για τους άλλους. Κι όμως, πολλές φορές αυτό κάνουμε. Ζούμε για τους άλλους και τελικά δεν ζούμε για εμάς. Επικρατεί ένα αλαλούμ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ως κοινωνία. Μου θυμίζει τον Πύργο της Βαβέλ. Ο καθένας μιλάει, αλλά λίγοι πραγματικά επικοινωνούν», ανέφερε, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που, όπως είπε, χαρακτηρίζει τη σημερινή κοινωνία.

Η σημασία της κωμωδίας

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε και στον ρόλο της κωμωδίας, την οποία χαρακτήρισε απαραίτητη για την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων.

Όπως είπε, το γέλιο λειτουργεί σαν μια βαθιά ανάσα μέσα στην πίεση της καθημερινότητας, προσφέροντας έστω για λίγο την ευκαιρία να αφήσει κανείς πίσω τις έγνοιες και να θυμηθεί πόσο σημαντική είναι η χαρά στη ζωή.

«Η κωμωδία είναι μια ανάσα για τον κόσμο. Τη θεωρώ τόσο σημαντική όσο και την ίδια την ανάσα. Χωρίς ανάσα δεν ζεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χαρά. Θέλουμε το γέλιο στη ζωή μας, θέλουμε να ξεφύγουμε από τις έγνοιες και τα προβλήματα. Θέλουμε να πάμε κάπου για δυο ώρες και να πούμε “αχ, γέλασα με την ψυχή μου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.