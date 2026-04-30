Πινγκ-πονγκ ανακοινώσεων: «Οι μάσκες έπεσαν, δεν σας παίρνει» απαντά το ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου

Λίγη ώρα μετά την τοποθέτηση κυβερνητικών πηγών, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για καθυστερημένη αντίδραση.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις για την αναβολή της ψηφοφορίας σχετικά με την πλήρωση της θέσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάνοντας λόγο για διαδικασίες που «χρειάζονται απαντήσεις».

Κατηγορίες για «φαυλότητα» και «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις»

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «φαυλότητα και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις» από την κυβέρνηση, ενώ υποστηρίζεται ότι «οι μάσκες έπεσαν» και ότι οι πολίτες δεν έχουν πλέον αμφιβολία για την κατάσταση των θεσμών.

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, αναφέροντας ότι «στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει», κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.