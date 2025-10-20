Pink Ball: Το γκαλά του Βρετανικού Μουσείου - Σαμπάνιες, ροζ χαλί και αέρας ελληνικής αριστοκρατίας
Η Ευγενία Νιάρχου τράβηξε πάνω της όλα τα φλας με την υπέροχη, σικάτη εμφάνισή της.
Το Βρετανικό Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και φιλοξένησε το πρώτο «Pink Ball». Μια εκδήλωση με εισιτήριο 2000 λιρών και 800 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους και η Ναόμι Κάμπελ, η Άλεξα Τσανγκ, η Μιούτσια Πράντα, ο Μανόλο Μπλάνικ, ο Σερ Στιβ ΜακΚουίν, η Κρίστιν Σκοτ Τόμας και πολλοί άλλοι που έδωσαν το παρών θέλοντας να συμβάλλουν στην συγκέντρωση χρημάτων για την τέχνη, τη μόδα και τον πολιτισμό.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν σε συνεργασία με την φιλάνθρωπο Isha Ambani μια Ινδή «επιχειρηματία και προστάτιδα των τεχνών, η οποία τυχαίνει να είναι και κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας.
Την βραδιά τίμησε με την παρουσία της και η Ευγενία Νιάρχου, που επέλεξε να φορέσει μια ροζ δημιουργία του οίκου Giambattista Valli και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις ως μια από τις πιο καλοντυμένες της βραδιάς δίνοντας αέρα ελληνικής αριστοκρατίας στην εκδήλωση.
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκθεση Ancient India: Living Traditions, φιλοδοξεί να γίνει κάτι σαν το Met Gala του Λονδίνου.
Το παρών έδωσε και η Τζέρι Χωλ.