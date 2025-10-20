Pink Ball: Το γκαλά του Βρετανικού Μουσείου - Σαμπάνιες, ροζ χαλί και αέρας ελληνικής αριστοκρατίας

Το Βρετανικό Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και φιλοξένησε το πρώτο «Pink Ball». Μια εκδήλωση με εισιτήριο 2000 λιρών και 800 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους και η Ναόμι Κάμπελ, η Άλεξα Τσανγκ, η Μιούτσια Πράντα, ο Μανόλο Μπλάνικ, ο Σερ Στιβ ΜακΚουίν, η Κρίστιν Σκοτ Τόμας και πολλοί άλλοι που έδωσαν το παρών θέλοντας να συμβάλλουν στην συγκέντρωση χρημάτων για την τέχνη, τη μόδα και τον πολιτισμό.

Naomi Campbell (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν σε συνεργασία με την φιλάνθρωπο Isha Ambani μια Ινδή «επιχειρηματία και προστάτιδα των τεχνών, η οποία τυχαίνει να είναι και κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας.

(Photo by Karwai Tang/WireImage)

Την βραδιά τίμησε με την παρουσία της και η Ευγενία Νιάρχου, που επέλεξε να φορέσει μια ροζ δημιουργία του οίκου Giambattista Valli και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις ως μια από τις πιο καλοντυμένες της βραδιάς δίνοντας αέρα ελληνικής αριστοκρατίας στην εκδήλωση.

Eugenie Niarchos (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκθεση Ancient India: Living Traditions, φιλοδοξεί να γίνει κάτι σαν το Met Gala του Λονδίνου.

Το παρών έδωσε και η Τζέρι Χωλ.

Jerry Hall (Photo by Karwai Tang/WireImage)