Πιο αυστηροί οι όροι για στεγαστικά δάνεια το 2026 - Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025 εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025, παρά την άσκηση πιέσεων από τον ανταγωνισμό για τη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών.

Αύξηση της ζήτησης για δάνεια στο β’ τρίμηνο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη. Για το β΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης δανείων, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά το α΄ τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025 ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό, λόγω των αυξήσεων στις επιβαρύνσεις των δανείων εκτός τόκων, κατά την διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το α΄ τρίμηνο του 2026.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το α΄ τρίμηνο του 2026 ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το β΄ τρίμηνο του 2026. Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για καταναλωτικά παρέμεινε αμετάβλητη