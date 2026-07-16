Πιο χαμηλά δεν γίνεται: Η απίστευτη ρίψη πιλότου καναντέρ στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Μια εντυπωσιακή αεροπυρόσβεση καταγράφθηκε στο Πόρτο Γερμενό το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7), όταν πιλότος καναντέρ πραγματοποίησε εξαιρετικά χαμηλή και απόλυτα στοχευμένη ρίψη νερού στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος προσέγγισε το μέτωπο σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος, πραγματοποιώντας μια θεαματική ρίψη, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην αναχαίτιση της πυρκαγιάς.

Τέθηκε υπό έλεγχο σε 40 λεπτά

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:40 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, το πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά, προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις εργασίες πλήρους κατάσβεσης, ενώ πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για τον κίνδυνο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:40 και ενεργοποίησε άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αποστέλλοντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.