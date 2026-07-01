Πιο... καλοκαιρινή από ποτέ: Ανέβασε την θερμοκρασία με το μαγιό της η Ντιλέτα Λεότα

Η Ντιλέτα Λεότα επέστρεψε δυναμικά στα social media, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της στιγμές, μόλις ενάμιση μήνα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η γνωστή Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο στα μέσα Μαΐου τον γιο της, Λεονάρντο, καρπό του έρωτά της με τον Γερμανό τερματοφύλακα, Λόρις Κάριους. Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη, την Άρια.

Στις αναρτήσεις της στο Instagram, η Λεότα ποζάρει με καλοκαιρινή διάθεση, εντυπωσιάζοντας με τη φυσική της κατάσταση και τη σιλουέτα της, γεγονός που προκάλεσε πλήθος θετικών σχολίων από τους εκατομμύρια ακολούθους της.

Η ίδια συνδυάζει επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές στιγμές αυτό το καλοκαίρι, καθώς η Ιταλία έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη διαδοχική διοργάνωση, στερώντας της την ευκαιρία να καλύψει την πορεία της «σκουάντρα ατζούρα».

Οι νέες φωτογραφίες της έγιναν αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν στα σχόλια, χαρακτηρίζοντάς τη μεταξύ άλλων «θεά» και εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της.