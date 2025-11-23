Το Ημερολόγιο Pirelli 2026, με τη ματιά του Σόλβε Σουντσμπό, γυρίζει την πλάτη στο γυμνό-βιτρίνα και χτίζει ένα σύμπαν όπου η γυναίκα δεν ποζάρει. Δηλώνει.

Το νέο Ημερολόγιο Pirelli παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Μέγαρο της Πράγας και έμοιαζε σαν να αποχαιρέτησε οριστικά τις σελίδες όπου η γυναίκα παρουσιαζόταν σαν διακοσμητικό αντικείμενο. Η έκδοση του 2026 δεν διεκδικεί απλώς καλλιτεχνικό ύφος. Παίρνει θέση και δεν φοβάται να αφήσει πίσω της δεκαετίες αισθησιακής επιφάνειας.

Η αλλαγή εποχής: Από την πόζα στη θέση

Ο Νορβηγός φωτογράφος Σόλβε Σουντσμπό, ο δημιουργός του φετινού ημερολογίου, αντιμετωπίζει το γυμνό όχι ως πρόσκληση στο βλέμμα, αλλά ως διάλογο με τη φύση και το χρόνο. Το The Cal μπαίνει σε νέο κεφάλαιο, και ο ίδιος δηλώνει ξεκάθαρα τι τον ώθησε να επιλέξει αυτόν τον δρόμο.

«Ήθελα να φωτογραφίσω ώριμες γυναίκες με εμπειρία και βάθος», λέει. Μια φράση που φτάνει σαν χαστούκι σε ένα παλιό αφήγημα που ήθελε τη γυναίκα αιώνια νεανική και αιώνια σιωπηλή.

Οι γυναίκες-στοιχεία: Όταν το σώμα παύει να είναι προϊόν

H Τίλντα Σουίντον στον φακό του Σόλβε Σουντσμπό

Το Pirelli 2026 μετατρέπει 11 γυναίκες σε ενσαρκώσεις στοιχείων της φύσης: γη, αέρας, νερό, φωτιά, ενέργεια, αιθέρας, φως. Δεν πρόκειται για απεικόνιση, αλλά για μεταμόρφωση. Η Tilda Swinton κινείται σε έναν μικρό ιδιωτικό σύμπαν, η FKA twigs καλύπτεται με άμμο για να γίνει η ίδια τοπίο, ενώ η Eva Herzigová βυθίζεται κυριολεκτικά στο νερό.

Η FKA twigs

Η επιλογή ώριμων, καταξιωμένων γυναικών λειτουργεί σχεδόν σαν σχόλιο πάνω στην εμμονή της εποχής με την «τέλεια» εικόνα. Ο Σουντσμπό δεν είχε πρόθεση να χαϊδέψει το βλέμμα. Ήθελε να το αναγκάσει να δει. «Ήθελα να αιχμαλωτίσω συναισθήματα, ένστικτα και καταστάσεις του νου», δηλώνει. Όχι πόζες. Όχι ρόλους. Όχι την αναμενόμενη σεξουαλικότητα που για χρόνια ταυτίστηκε με το όνομα Pirelli.

Πώς γεννήθηκαν οι εικόνες: H φύση μέσα στο στούντιο

H Έβα Ερτζίκοβα

Η διαδικασία του έργου ξεκίνησε από τις παραλίες του Νόρφολκ και την αγγλική εξοχή, όπου ο Σουντσμπό «συλλέγει» εικόνες της φύσης για να τις μεταφέρει σε τεράστιους LED τοίχους στα στούντιο Λονδίνου και Νέας Υόρκης. Έτσι, το καλλιτεχνικό γυμνό αποκτά το περιβάλλον του — όχι ως φόντο, αλλά ως επέκταση του σώματος.

Ο ίδιος παραδέχεται: «Πώς μπορείς να οπτικοποιήσεις τον άνεμο; Το νερό είναι κάτι που σε χτυπά ή σε περιβάλλει. Έπρεπε να βρούμε τρόπους να μεταφέρουμε αυτά τα στοιχεία χωρίς να καταπιούν τον άνθρωπο». Αυτή η φράση γίνεται σχεδόν αλληγορία του νέου Pirelli: το σώμα δεν είναι διακόσμηση. Είναι κέντρο βάρους.

Το παλιό ημερολόγιο Pirelli μένει στην άκρη - και το κοινό;

Η Ισαμπέλα Ροσελίνι

Το Ημερολόγιο Pirelli υπήρξε για δεκαετίες συνώνυμο της προβολής του γυναικείου σώματος με τρόπο που συχνά άγγιζε την εμπορική αισθησιακή εικόνα. Το 2026, όμως, μοιάζει να μην του κάνει καν τη χάρη μιας νοσταλγικής αναφοράς.

Aυτή η σιωπηλή ρήξη είναι ίσως η πιο δυνατή του στιγμή. Όμως πώς θα αντιδράσει το κοινό; Όσοι περίμεναν το Pirelli για να δουν «τις γυναίκες του χρόνου» σε σελίδες που χάιδευαν το βλέμμα μάλλον θα βρεθούν μπροστά σε κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα ήξεραν. Αυτή η έκδοση απαιτεί συγκέντρωση, όχι κατανάλωση. Απαιτεί συμμετοχή. Κι αυτό είναι ίσως το πιο πολιτικό της σχόλιο.

Η Βένους Ουίλιαμς

Η ομάδα που πλαισίωσε τον Σουντσμπό αποτελείται από ανθρώπους με τους οποίους έχει μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Από τον στιλίστα Jerry Stafford έως τον διευθυντή φωτογραφίας Benoît Delhomme και την make-up artist Val Garland, όλοι δημιούργησαν μαζί μια συνθήκη όπου το καλλιτεχνικό γυμνό δεν ήταν σκηνικό, αλλά συνεργασία. «Χρειάζομαι ανθρώπους που με απελευθερώνουν δημιουργικά», εξηγεί. Το αποτέλεσμα το αποδεικνύει.

Η ομορφιά ως αβεβαιότητα και το μήνυμα προς όλους

Ο Σουντσμπό περιγράφει την ομορφιά ως κάτι που δεν είναι ποτέ προφανές. «Η ομορφιά πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και λίγο προκλητική», λέει. Στο Pirelli 2026, πράγματι, η ομορφιά δεν έρχεται έτοιμη. Σε βάζει να την αμφισβητήσεις πριν τη δεχτείς. Σε μια εποχή που η εικόνα έχει γίνει προϊόν ταχύτητας και κατανάλωσης, το ημερολόγιο μοιάζει να επιστρέφει σε μια πιο ανθρώπινη σχέση: η εικόνα ως ερώτηση, όχι ως απάντηση.

Ο Σουντσμπό, στο τέλος, αφήνει μια προτροπή που αγγίζει πολύ πέρα από τη φωτογραφία: «Βγείτε έξω και κάντε το μόνοι σας». Σαν να λέει ότι ο κόσμος δεν αλλάζει με την παρατήρηση, αλλά με την πράξη. Το ίδιο και η εικόνα. Το ίδιο και η σχέση μας με το γυμνό, το σώμα, τη φύση. Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος του Pirelli 2026: μας μαθαίνει να βλέπουμε ξανά.