Φωτιές «εφιάλτης» στην Παταγονία - Κατηγορίες, θεωρίες συνωμοσίας και οικολογική καταστροφή

Ανεξέλεγκτες παραμένουν οι πυρκαγιές που σαρώνουν την Παταγονία, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες καμένα εκτάρια, κατεστραμμένες κοινότητες και σοβαρά ερωτήματα για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στην Αργεντινή.

Ο περιβαλλοντολόγος Λούκας Κιάπε προειδοποιούσε εδώ και δεκαετίες ότι η αντικατάσταση των γηγενών δασών των Άνδεων με ιδιαίτερα εύφλεκτες πευκοφυτείες θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε καταστροφή. Στις αρχές Ιανουαρίου, οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν, όταν οι φλόγες κατέβηκαν με ταχύτητα από τον λόφο Πίρκου και έφτασαν μέχρι το σπίτι του στην πόλη Επουγιέν, όπου ζούσε από τη δεκαετία του 1970.

REUTERS/Matias Garay

Τριάντα άνθρωποι, με έξι αντλίες νερού και σωλήνες που εκτείνονταν σε μήκος χιλιομέτρων, πάλεψαν επί ώρες με τη φωτιά, χωρίς αποτέλεσμα. «Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα», λέει ο Κιάπε, περιγράφοντας πώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς το σπίτι του παραδιδόταν στις φλόγες. «Ο δράκος μας κυνηγούσε μέχρι να περάσουμε το ποτάμι, ανάμεσα σε δύο μέτωπα φωτιάς».

Από τις 5 Ιανουαρίου, περισσότερα από 36.000 εκτάρια δασών, λιβαδιών, χωριών και τουριστικών περιοχών έχουν καταστραφεί στην Παταγονία, κυρίως στην επαρχία Τσουμπούτ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών. Η Greenpeace ανεβάζει τον αριθμό πάνω από τα 40.000 εκτάρια.

Κλιματική κρίση και κρατικές περικοπές

Την ίδια ώρα, μεγάλες πυρκαγιές πλήττουν και τη Χιλή, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι. Περιβαλλοντικές οργανώσεις αποδίδουν την κατάσταση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, που συνδέονται με την κλιματική κρίση, αλλά και στις σοβαρές περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς πυροπροστασίας.

Όπως εξηγεί ο Αντρές Νάπολι, διευθυντής του Ιδρύματος Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, φέτος καταγράφηκε μειωμένη χιονόπτωση, χαμηλή υγρασία και συσσώρευση εύφλεκτης ύλης στα δάση, κυρίως λόγω των μονοκαλλιεργειών πεύκου, που λειτουργούν σαν «μπαρουταποθήκες».

Παρά τις πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και τις προσπάθειες των πυροσβεστών, νέες εστίες αναζωπυρώθηκαν έπειτα από παρατεταμένο καύσωνα και ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών, με τον προϋπολογισμό να καταγράφει περικοπή 81% σε σχέση με πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, έχουν περιοριστεί δράσεις πρόληψης, όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ οι πυροσβέστες εργάζονται με χαμηλές αμοιβές και δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με το συνδικάτο των εθνικών πάρκων, οι μισθοί των πυροσβεστών κυμαίνονται μεταξύ 650.000 και 850.000 πέσος τον μήνα, όταν το όριο φτώχειας για μια τετραμελή οικογένεια ξεπερνά το 1,3 εκατ. πέσος. Παράλληλα, οι ώρες πτήσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών έχουν μειωθεί σημαντικά.

Τοπικές κοινότητες έχουν οργανώσει αυτοσχέδιες ομάδες πυρόσβεσης, χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία, ενώ, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, η αλληλεγγύη υπερισχύει της γραφειοκρατίας.

REUTERS/Matias Garay

Αλληλοκατηγορίες και θεωρίες συνωμοσίας

Την ίδια ώρα, η κρίση έχει πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας και αλληλοκατηγορίες. Η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πίσω από τις φωτιές βρίσκονται μέλη της ιθαγενικής φυλής των Μαπούτσε, ισχυρισμούς που διαψεύδουν τόσο οι εισαγγελικές αρχές όσο και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Παράλληλα, επανήλθαν και αντισημιτικές θεωρίες, χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Ο εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να συνδέει τις πυρκαγιές με τις ομάδες που στοχοποιούνται.

Οι συνέπειες, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, θα είναι μακροχρόνιες. Πρόκειται για μια εξαιρετικά πλούσια σε βιοποικιλότητα περιοχή, όπου απειλούνται προστατευόμενα είδη, κατοικίες, θέσεις εργασίας και η υγεία των κατοίκων.

«Τα δέντρα μπορεί να παραμείνουν όρθια», καταλήγει ο Νάπολι, «αλλά η γη θα έχει μετατραπεί σε στάχτη».