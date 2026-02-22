Πυροβολισμοί στο Μαρ α Λάγκο: Οι Αρχές σκότωσαν ύποπτο άνδρα έξω από την κατοικία Τραμπ

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ α Λάγκο σήμερα Κυριακή (22/2).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, στις 22 Φεβρουαρίου, γύρω στη 01:30 (9:30 ώρα Ελλάδας), ένας άνδρας περίπου 20 ετών πυροβολήθηκε από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ και έναν αξιωματικό του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς μετά από μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας στο Μαρ-α-Λάγκο.



Το εν λόγω άτομο παρατηρήθηκε στη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο να κουβαλάει αντικείμενα που φαινόταν να είναι ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου.

Ο ύποπτος σκοτώθηκε ακαριαία όταν επιχείρησε να παραβιάσει τον ασφαλή περίβολο της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός έφερε μαζί του όπλο καθώς και εύφλεκτο υλικό, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των πρακτόρων της U.S. Secret Service. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης πυροβολήθηκε και υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ανδρών ασφαλείας

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των πρακτόρων ή άλλων αξιωματικών ασφαλείας. Όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι πράκτορες έχουν τεθεί προσωρινά σε διαθεσιμότητα έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Ο σερίφης του Palm Beach δήλωσε πως ένας λευκός άνδρας που κρατούσε ένα δοχείο βενζίνης και ένα κυνηγετικό όπλο, πλησίασε τη βόρεια πύλη στο Mar-a-Lago νωρίς σήμερα το πρωί. Διατάχθηκε να τα αφήσει και τα δύο. Ο άνδρας άφησε κάτω το δοχείο και σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής. Ένας αναπληρωτής και δύο πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ πυροβόλησαν. Ο άνδρας σκοτώθηκε. Ο αναπληρωτής πράκτορας φορούσε κάμερα σώματος, λέει ο σερίφης.



Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βρισκόταν στο Mar-a-Lago το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, αλλά στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του άνδρα.