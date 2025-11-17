Πιρς Μπρόσναν: Αγκαλιάζει τα γηρατειά και δηλώνει «Δεν θέλω πια να πηδάω από αεροπλάνα και λεωφορεία»

Αμέτρητες ριψοκίνδυνες σκηνές έχει γυρίσει κατά την διάρκεια της καριέρας του ως μυστικός πράκτορας ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν και όπως δηλώνει στο περιοδικό GQ ενόψει της τιμητικής του βράβευσης GQ Men Of The Year στο Λονδίνο, επιθυμεί να γερνάει με χάρη και θέλει να μπορεί να παίζει μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει.

«Υπάρχει μια σαφής συνειδητή πρόθεση να προχωρήσω μπροστά και να αποδεχθώ την ηλικία μου. Δεν θέλω να πηδάω από αεροπλάνα ή από λεωφορεία. Θα είμαι καλλιτέχνης μέχρι την τελευταία μου πνοή» ξεκαθαρίζει.

φωτογραφία instagram

Μεταξύ άλλων ο διάσημος ηθοποιός παραδέχεται ότι στο παρελθόν ανησυχούσε ότι δεν έδινε προτεραιότητα στην οικογένειά του και γι' αυτό ακόμη και στο απόγειο της καριέρας του, ρύθμισε το πρόγραμμά του έτσι ώστε να μπορεί να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί με τους γιους του. «Σκέφτομαι: "Θεέ μου, έκανα αρκετά για τους γιους μου; Τους έχω δώσει αρκετή προσοχή;"» αναρωτιέται και συνεχίζει καθώς με μια τόσο γεμάτη ζωή και καριέρα, εξηγεί ότι δεν νιώθει πλέον την ανάγκη να ξαναζήσει τον κόσμο του Μποντ και είναι χαρούμενος που τον αφήνει στο παρελθόν: «Φυσικά, ο κόσμος ρωτά για τον Μποντ, αλλά πλέον αυτή είναι δουλειά κάποιου άλλου».