ΠΙΣ: Προσοχή στον καπνό από τις φωτιές – Οδηγίες προστασίας για πολίτες και ευπαθείς ομάδες

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας από τις πυρκαγιές στην ανθρώπινη υγεία κρούει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, απευθύνοντας συστάσεις προστασίας προς τον γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς ομάδες.

Ο καπνός, τα αιωρούμενα σωματίδια της στάχτης και τα χημικά αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών μπορούν να προκαλέσουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό, επηρεάζοντας κυρίως το αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους, καθώς και άτομα με χρόνια νοσήματα ή σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς η έκθεση στον καπνό μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή τους.

Οι οδηγίες του ΠΙΣ για την προστασία από τον καπνό

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συστήνει στους πολίτες:

Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες και να περιορίζουν όσο το δυνατόν την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους.

Να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών και των αυτοκινήτων, ώστε να μειώνεται η είσοδος καπνού στο εσωτερικό.

Να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας όταν είναι αναγκαίο να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο με επιβαρυμένη ατμόσφαιρα.

Να διακόπτουν τη λειτουργία παλαιού τύπου κλιματιστικών που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνεται, τα σύγχρονα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας δεν παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα.

Τα μικρά παιδιά να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν δραστηριότητες όπως η παραμονή σε παραλίες ή κοντά στη θάλασσα όταν υπάρχει έντονη μυρωδιά καπνού στην ατμόσφαιρα.

Να φροντίζουν για συχνή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πότε χρειάζεται επικοινωνία με γιατρό

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι όσοι εμφανίσουν συμπτώματα όπως βήχα, έντονη κόπωση, ζάλη, πονοκέφαλο ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό τους.

Η έκθεση στον καπνό των πυρκαγιών μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, γι’ αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή όσο παραμένουν ενεργές εστίες ή η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη.

Πληρφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ