Πισίνες έγιναν τα κανάλια του Παρισιού: Αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα η Ευρώπη

Αντιμέτωπη με ένα παρατεταμένο κύμα ισχυρού καύσωνα θα βρεθεί μεγάλο μέρος της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες, το δεύτερο μετά το -ακραίο για την εποχή- επεισόδιο καύσωνα που καταγράφηκε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ήδη η θερμοκρασία ανέβηκε κατακόρυφα από χθες Κυριακή (21/6), με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, οδηγώντας στην έκδοση εθνικών προειδοποιήσεων, σε προβλήματα στις συγκοινωνίες, ενώ οι πολίτες στις μεγάλες πόλεις αναζητούν απεγνωσμένα γωνιές για να δροσιστούν και οι όχθες των ποταμών μετατρέπονται σε κατάμεστες πλαζ.

Σε κόκκινο συναγερμό η μισή Γαλλία

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί περισσότερο από το ένα τρίτο των περιοχών της Γαλλίας, ενώ υπαίθριες αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν και η κατανάλωση του αλκοόλ περιορίστηκε στην πανεθνική γιορτή «Fête de la Musique» (Γιορτή της Μουσικής), που αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ετήσια ραντεβού στις 21 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, προειδοποιήσεις για καύσωνα επιπέδου 1 ή 2 εκδόθηκαν χθες Κυριακή για περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή για περισσότερο από το 75% του πληθυσμού στη Γαλλία. Αριθμός-ρεκόρ 35 διαμερισμάτων της ηπειρωτικής χώρας (από τα 96 συνολικά) τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό («κίνδυνος για τη ζωή»), ενώ άλλα 45 βρίσκονται υπό πορτοκαλί προειδοποίηση.

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Ο υπουργός Οικολογίας της Γαλλίας, Ματιέ Λεφέβρ, δήλωσε την Κυριακή ότι ακόμη 14 διαμερίσματα θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Δευτέρα. «Δεν προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας πριν από το τέλος της εβδομάδας», σημείωσε, ζητώντας «μεγάλη σύνεση και πάρα πολλά προστατευτικά μέτρα».

«Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες εγκαθίστανται μακροπρόθεσμα», τόνισε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France και πρόσθεσε ότι ο καύσωνας αυτός θα είναι «εξαιρετικής σφοδρότητας και διάρκειας» και είναι πιθανό να καταρρίψει μηνιαία ή ακόμη και ιστορικά ρεκόρ.

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Η γαλλική ΕΜΥ προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα φτάσει ή ίσως ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ο εθνικός δείκτης θερμότητας, ο οποίος αποτελεί τον μέσο όρο των μέγιστων τιμών ημέρας και νύχτας σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, αναμένεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, πρόσθεσαν οι μετεωρολόγοι.

Αρκετές πόλεις ακύρωσαν τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής χθες ή τις μετέφεραν σε εσωτερικούς χώρους. Πολλές επέβαλαν περιορισμούς στο αλκοόλ, απαγορεύοντας την κατανάλωσή του στον δρόμο και σε δημόσιους χώρους στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ απαγορεύτηκε και η πώληση αλκοόλ σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους δήμους.

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«Ψήνεται» το Παρίσι

Στο Παρίσι, το οποίο βρίσκεται υπό κόκκινη προειδοποίηση, τα πιο δυνατά ποτά, συμπεριλαμβανομένων των μιράς με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, των ενισχυμένων κρασιών και των αποσταγμάτων, απαγορεύτηκαν κατά μήκος των οχθών του Σηκουάνα και του Canal Saint-Martin, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης ανθρώπων στο νερό.

Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους, νέους κυρίως, να γεμίζουν τις όχθες του καναλιού Saint-Martin και του Σηκουάνα και να βουτούν στο νερό, με τα σημεία αυτά να μετατρέπονται σε κανονικές παραλίες.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

Ο δήμος του Παρισιού έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 1.300 δωρεάν δημόσιες βρύσες, ενώ περισσότερα από 1.500 τοπικά καταστήματα έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να γεμίζει τα παγούρια των πολιτών με νερό χωρίς χρέωση.

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Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Γκεφρέ, δήλωσε την Κυριακή ότι περισσότερα από 800 σχολεία σε όλη τη χώρα έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα λόγω της υπερβολικής ζέστης, ενώ άλλα 1.800 επαναπρογραμματίζουν τα μαθήματα και τις εξετάσεις του τέλους του έτους.

Ο Ζαν Καστέξ, επικεφαλής των κρατικών σιδηροδρόμων SNCF, συμβούλευσε τους «πιο ευάλωτους επιβάτες» να αποφύγουν τη χρήση του τρένου και να αναβάλουν τα ταξίδια τους αν είναι δυνατόν, προειδοποιώντας ότι τα συστήματα κλιματισμού και άλλες σιδηροδρομικές υποδομές «δοκιμάζονται σκληρά» από τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι Αρχές ανέφεραν την Κυριακή ότι τέσσερα παιδιά ηλικίας μεταξύ 11 και 17 ετών πνίγηκαν σε κολυμβητικά δυστυχήματα ανά τη χώρα το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων δύο στον ποταμό Ντουμπ στην ανατολική πόλη Μπεζανσόν, όπου το κολύμπι έχει απαγορευτεί.

44 βαθμοί στην Ισπανία την Τρίτη

Ο καύσωνας δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Στην Ιταλία, οι αρχές επέκτειναν τις προειδοποιήσεις για τη ζέστη την Κυριακή από επτά σε οκτώ πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μπολόνια, της Φλωρεντίας, του Μιλάνου και του Τορίνο.

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Στην Ισπανία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για τις βόρειες περιοχές. Θερμοκρασίες μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου, προβλέπονται στις μεγάλες κοιλάδες ποταμών και σε εσωτερικές περιοχές, όπως η Ανδαλουσία και η Εξτρεμαδούρα, ενώ αναμένεται να αγγίξουν σχεδόν τους 44 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τρίτη.

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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Met Office ανακοίνωσε ότι η αποπνικτική ζέστη θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, προκαλώντας υγειονομικό συναγερμό και ανησυχίες για τις ευπαθείς ομάδες. Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι υπάρχει «αυξανόμενη βεβαιότητα» πως αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να καταρρίψει το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (35,6 βαθμοί Κελσίου), το οποίο είχε σημειωθεί στο Σαουθάμπτον το 1976.

Όπως μεταφέρει το Reuters, στη Γερμανία οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε για ισχυρές καταιγίδες σε ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, όπου η καταρρακτώδης βροχή διέκοψε χθες το υπαίθριο φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Θερμικό στρες στα νεογέννητα πουλιά

Οι διασώστες άγριας ζωής αναφέρουν επίσης αυξανόμενη πίεση. Ένα κέντρο κοντά στη βελγική πόλη Ναμούρ ανακοίνωσε ότι έχει υποδεχθεί περίπου 150 ζώα που υποφέρουν από θερμικό στρες τις τελευταίες ημέρες, με τα νεαρά πουλιά να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Τα νεογέννητα πουλιά προτιμούν να πηδήξουν από τη φωλιά παρά να αφεθούν να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν μέσα σε αυτές», δήλωσε ο ιδρυτής του κέντρου CREAVES, Ρομέν Ντε Ζέγκερε, προσθέτοντας ότι τα αντίστοιχα κέντρα σε όλο το Βέλγιο έχουν κατακλυστεί.

Ο «θερμός θόλος» ξανά σε δράση

Η κατακόρυφη άνοδος της θερμοκρασίας οφείλεται σε μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».

Το σύστημα αυτό δημιουργεί έναν λεγόμενο «θόλο θερμότητας» (heat dome), εγκλωβίζοντας τον θερμό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέποντας στις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τα φαινόμενα ακραίας ζέστης που ιστορικά περιορίζονταν στην καρδιά του καλοκαιριού θα γίνονται πιο συχνά, πιο έντονα και θα διαρκούν περισσότερο, ενώ θα εμφανίζονται νωρίτερα και αργότερα μέσα στο έτος.