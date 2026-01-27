Πίσω από κάθε περίεργη αποφυλάκιση ξεφυτρώνει ένας συριζαίος

Πολλά λόγια από τους προοδευτικούς και «προοδευτικούς» τούτου του τόπου προφανώς και δεν θα είδατε για το πώς ο άνθρωπος που σκότωσε τον πατέρα του στη Γλυφάδα βρέθηκε ελεύθερος σε μόλις 4 χρόνια έχοντας νωρίτερα δολοφονήσει τη μητέρα του.

Και πώς να δείτε αφού πίσω από κάθε τέτοια περίεργη αποφυλάκιση ξεφυτρώνει πάντα ένας συριζαίος. Όπως το 2017 με τον καθ' ομολογία δολοφόνο της Δώρας Ζέμπερη όπου και εκείνος βρέθηκε εκτός φυλακής με το τότε Μαξίμου να προσπαθεί να εξηγήσει πως δεν αφέθηκε ελεύθερος λόγω Παρασκευόπουλου αλλά επειδή είχε όλες τις προϋποθέσεις έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής...

Και επειδή το όνομα του κ. Παρασκευόπουλου επανήλθε στα πράγματα μετά από την άγρια δολοφονία της Γλυφάδας χρήσιμο είναι να γίνει η διευκρίνιση πως ο δολοφόνος έφυγε από το ψυχιατρείο με βάση διατάξεις του Κοντονή ο οποίος δεν πείραξε το παραμικρό από τον νόμο του προκατόχου του. Δε το λέω εγώ, το λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Μια περίεργη διάταξη που άνοιξε διάπλατα την πόρτα της ελευθερίας, έστω και με όρους, στον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Για την ιστορία να θυμίσω πως Παρασκευόπουλος και Κοντονής είχαν βρεθεί στην ίδια «όχθη» όταν, με καθυστέρηση, διαπίστωσαν πριν από κάποια χρόνια πως υπήρξαν πολλά προβληματικά σημεία στον - τότε νέο - Ποινικό Κώδικα που ονειρεύτηκε και σχεδίασε η «Πρώτη Φορά».