Πίσω στα καθήκοντά του ο δήμαρχος του Άη Στράτη - «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον καρκίνο»

«Επέστρεψα στα καθήκοντα, βόλεψαν τα δρομολόγια των πλοίων, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί παρά το ότι οι θεραπείες συνεχίζονται για λίγο διάστημα ακόμα», δήλωσε ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, αναφερόμενος στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Αναφερόμενος στον ρόλο του ως αιρετός, ο κ. Σινάνης σημείωσε ότι η ευθύνη απέναντι στους πολίτες δε σταματά, τονίζοντας: «Δεν παύεις να είσαι δήμαρχος, είναι τιμή που σε επέλεξε ο κόσμος να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου».

Παράλληλα, περιέγραψε τη στάση ζωής που προσπαθεί να κρατήσει: «Προσπαθώ να είμαι επιμελής, δεν μας αφήνει περιθώρια η αρρώστια, αλλά οφείλουμε να είμαστε επιμελείς στις απαιτήσεις του νησιού και των κατοίκων».



Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι η ενασχόληση με τα δημοτικά καθήκοντα λειτουργεί και ως διέξοδος: «Είναι και μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου αυτό».