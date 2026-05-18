Πιθανή η επιστροφή Στρεφέτσα στην Κόμο σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα επιστρέφει το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό από τον δανεισμό του στην Πάρμα και τα ιταλικά μέσα έχουν ήδη ξεκινήσει να γράφουν για το μέλλον του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Tuttomercato» η Κόμο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού στην ομάδα που διέπρεψε, μόλις έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους». Ο Σέσκ Φάμπρεγκας είναι μεγάλος θαυμαστής του Στρεφέτσα και πως να μην είναι, καθώς στην θητεία του στην ιταλική ομάδα μέτρησε 9 γκολ και 7 ασίστ σε 53 συμμετοχές.

Να σημειωθεί πως στην φετινή αναμέτρηση της Πάρμα με την Κόμο, ο 29χρονος συναντήθηκε με ανθρώπους της ομάδας, μίλησε με τους πρώην συμπαίκτες του και συνομίλησε και με τον αθλητικό διευθυντή και τον πρόεδρο, Μιρβάν Σουβάρσο. Ο Στρεφέτσα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029, ενώ αναμένεται να επιστρέψει το καλοκαίρι στους «ερυθρόλευκους» και να συμμετάσχει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας.