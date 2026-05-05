Πιθανή συνάντηση Τραμπ-Λούλα την Πέμπτη: Στο τραπέζι σπάνιες γαίες και οργανωμένο έγκλημα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (7/5) στην Ουάσινγκτον, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την Μπραζίλια.

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν έγινε.

Μια πηγή της βραζιλιάνικης προεδρίας είπε ότι η συνάντηση της Πέμπτης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμίν είπε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μια συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι δύο χώρες «μπορούν να κάνουν σημαντικό έργο στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι GloboNews.

Στα «σκαριά» αμερικανικές επενδύσεις στα ορυκτά της Βραζιλίας

Η Βραζιλία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Απρίλιο μια κοινή πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση δεδομένων από την ομοσπονδιακή φορολογική αρχή της Βραζιλίας στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP). Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενοποίηση των προσπαθειών συλλογής πληροφοριών για την αναχαίτιση παράνομων αποστολών όπλων και ναρκωτικών.

Άλλο θέμα που θα μπορούσε να απασχολήσει τους δύο ηγέτες είναι οι σπάνιες γαίες που διαθέτει η Βραζιλία -τα δεύτερα σε όγκο αποθέματα παγκοσμίως. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει ότι ενδιαφέρεται για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά προϊόντα, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους. Ο Λούλα εξάλλου δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο αμερικανικών επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα υπό τον όρο ότι η Βραζιλία θα ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής, εξόρυξης και διύλισης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ