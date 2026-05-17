Πιθανό τέλος εποχής για τον Γκουαρδιόλα από την Μάντσεστερ Σίτι μετά από 10 χρόνια
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, μετά από 10 χρόνια.
Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ, παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός τεχνικός δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο για έναν χρόνο.
Παρότι οι «Πολίτες» έδειξαν αντίδραση το τελευταίο διάστημα, καλύπτοντας τη διαφορά από την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League, τα σενάρια γύρω από πιθανή αποχώρηση του Καταλανού προπονητή συνεχίζουν να εντείνονται.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο έγκυρος ρεπόρτερ της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκόγκαν, υποστήριξε πως στο περιβάλλον του συλλόγου υπάρχει η αίσθηση ότι ο Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.
«Οι πρόσφατες φήμες στο Έτιχαντ που υποστηρίζουν ότι ο Πεπ ίσως αλλάξει ξαφνικά γνώμη δεν είναι κάτι για το οποίο έχουν ακούσει το παραμικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.
Το ίδιο δημοσίευμα σημείωνε μάλιστα ότι δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξουν επίσημες εξελίξεις, με πιθανή ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, σε μια εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή στη Μάντσεστερ Σίτι από την άφιξη του Γκουαρδιόλα πριν από μία δεκαετία.
Υπενθυμίζεται ότι η Σίτι κατέκτησε πρόσφατα ακόμη έναν τίτλο, επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι στον τελικό του FA Cup και φτάνοντας στο δεύτερο εγχώριο τρόπαιο της φετινής σεζόν.
Οι «Πολίτες» πανηγύρισαν τη νίκη χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Αντουάν Σεμένιο, κατακτώντας για όγδοη φορά στην ιστορία τους το FA Cup και φτάνοντας τις Τότεναμ, Τσέλσι και Λίβερπουλ στη σχετική λίστα κατακτήσεων.