Πιθανό τέλος εποχής για τον Γκουαρδιόλα από την Μάντσεστερ Σίτι μετά από 10 χρόνια

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ, παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός τεχνικός δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο για έναν χρόνο.

Παρότι οι «Πολίτες» έδειξαν αντίδραση το τελευταίο διάστημα, καλύπτοντας τη διαφορά από την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League, τα σενάρια γύρω από πιθανή αποχώρηση του Καταλανού προπονητή συνεχίζουν να εντείνονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο έγκυρος ρεπόρτερ της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκόγκαν, υποστήριξε πως στο περιβάλλον του συλλόγου υπάρχει η αίσθηση ότι ο Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: People inside Man City’s training ground believe Pep Guardiola is 𝑳𝑬𝑨𝑽𝑰𝑵𝑮 the club, reports tier 1 journalist @Jack_Gaughan 👋



According to the Daily Mail report, Guardiola already made that decision a few weeks ago. 🗞️



"The recent rumors at the… pic.twitter.com/P3I671yGXc — 433 (@433) May 17, 2026

«Οι πρόσφατες φήμες στο Έτιχαντ που υποστηρίζουν ότι ο Πεπ ίσως αλλάξει ξαφνικά γνώμη δεν είναι κάτι για το οποίο έχουν ακούσει το παραμικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Το ίδιο δημοσίευμα σημείωνε μάλιστα ότι δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξουν επίσημες εξελίξεις, με πιθανή ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, σε μια εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή στη Μάντσεστερ Σίτι από την άφιξη του Γκουαρδιόλα πριν από μία δεκαετία.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίτι κατέκτησε πρόσφατα ακόμη έναν τίτλο, επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι στον τελικό του FA Cup και φτάνοντας στο δεύτερο εγχώριο τρόπαιο της φετινής σεζόν.

Οι «Πολίτες» πανηγύρισαν τη νίκη χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Αντουάν Σεμένιο, κατακτώντας για όγδοη φορά στην ιστορία τους το FA Cup και φτάνοντας τις Τότεναμ, Τσέλσι και Λίβερπουλ στη σχετική λίστα κατακτήσεων.