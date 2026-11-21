Με βαθιά συγκίνηση μίλησε η Πίτσα Παπαδοπούλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια δεν κατάφερε να κρύψει τη θλίψη της, παραδεχόμενη πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλεια του συναδέλφου της.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη για την εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά, που προβλήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1.

«Δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω»

Όταν η συζήτηση έφτασε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Πίτσα Παπαδοπούλου μίλησε με λόγια γεμάτα θλίψη, εξηγώντας πως η απουσία του παραμένει δύσκολη για την ίδια.

«Ένα θα πω μόνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω. Δεν μπορώ. Βλέπω τη φωτογραφία του και το μόνο πράγμα που λέω, τώρα που πέρασαν και οι μέρες αυτές, είναι… αχ, βρε αγόρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η ερμηνεύτρια εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατό του:

«Ακόμη δεν μπόρεσα να πω πως έφυγε… Δεν μπορώ… Αχ, βρε αγόρι μου. Γιατί, βρε αγόρι μου; Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πρώτη φορά θα πω, γιατί δεν θέλω να τα λέω αυτά για νέους ανθρώπους, να ‘ναι καλά εκεί που είναι. Ήταν άδικο, πολύ».

Η διαδρομή στο τραγούδι και η αγάπη του κόσμου

Στην ίδια συνέντευξη, η Πίτσα Παπαδοπούλου έκανε μια αναδρομή στην πολυετή καλλιτεχνική της πορεία, μιλώντας για τους σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισε μέσα από τη μουσική, αλλά και για όσα κρατά από αυτή τη διαδρομή.

«Είμαι ευλογημένος άνθρωπος. Έχω γνωρίσει από παιδί τους σπουδαιότερους ανθρώπους, σπουδαίους τραγουδιστές. Αυτό που κρατάω και θα το κρατήσω, μέχρι να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η δουλειά μου, είναι η αγάπη και η εκτίμηση που παίρνω. Αυτό έχω να κρατήσω στη ζωή μου», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της νυχτερινής διασκέδασης, επισημαίνοντας ότι, παρότι τα χρόνια περνούν, εξακολουθεί να αγαπά τη δουλειά της.

«Δεν με έχει κουράσει η νύχτα και το ξενύχτι, όχι. Εντάξει, δεν είμαι όπως ήμουν αλλά βάζεις περισσότερο δύναμη και προσπαθείς περισσότερο. Αυτό ίσως θα σε κουράσει ψυχικά, γιατί τώρα πια την θέλει την προσπάθεια», είπε.

Ωστόσο, η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τη φράση «Αχ, βρε αγόρι μου» να αποτυπώνει τη δυσκολία της να αποδεχτεί τον χαμό του.