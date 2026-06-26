Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Με λίγη αξιοπρέπεια», η Πίτσα Παπαδοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε στη σχέση της με το λαϊκό τραγούδι, στην πορεία δεκαετιών που έχει διαγράψει στη μουσική και στα μηνύματα που θα ήθελε να περάσει στη νέα γενιά καλλιτεχνών.

«Το τραγούδι μου έδωσε ζωή»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε ότι χρειάστηκε να θυσιάσει τη ζωή της για την καριέρα της, καθώς, όπως είπε, το τραγούδι της πρόσφερε πολλά περισσότερα από όσα της ζήτησε.

«Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι γιατί το τραγούδι μου έδωσε ζωή. Και καλή ζωή. Ακόμη είμαι ευτυχισμένη που τραγουδάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συμβουλές στους νέους καλλιτέχνες

Η Πίτσα Παπαδοπούλου στάθηκε και στις δυσκολίες του επαγγέλματος, τονίζοντας ότι όσοι αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής χρειάζονται αγάπη για αυτό που κάνουν, επιμονή και υπομονή.

«Θα συμβούλευα τους νέους καλλιτέχνες να ακούν αυτούς που πρέπει να ακούν και να αγαπούν αυτό που κάνουν. Αν θέλουν να υπηρετήσουν το λαϊκό τραγούδι, να το ακούσουν, να το δουλέψουν και να έχουν υπομονή. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά», είπε.

Η συγκίνηση όταν μιλά για τον Μανώλη Χιώτη

Ιδιαίτερη θέση στη συνέντευξή της είχε η αναφορά στον Μανώλη Χιώτη, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της καλλιτεχνικής της διαδρομής.

Η ίδια αποκάλυψε ότι συμμετέχει στη θεατρική παράσταση που είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του, υποδυόμενη τη μητέρα του.

«Σίγουρα ξεχωρίζω τη συνεργασία μου με τον Μανώλη Χιώτη, τον έχω στην καρδιά μου. Στην παράσταση που γίνεται για τη ζωή και το έργο του κάνω τη μητέρα του και συγκινούμαι, γιατί αυτά που λέει το έργο τα έχω ζήσει μαζί του», εξομολογήθηκε.