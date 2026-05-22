Πλακιάς για Καρυστιανού: «Καμία εντύπωση πως ούτε ένας συγγενής θύματος δεν πήγε στην εκδήλωση»

Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έγινε χθες (21/5) στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών ανέφερε πως δύο σημεία τον εντυπωσίασαν αρνητικά.

Πρώτον, επεσήμανε τις έντονες αντιφάσεις ανάμεσα σε όσα περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του κόμματος και σε όσα ακούστηκαν κατά την ομιλία για το δυστύχημα στα Τέμπη και το ζήτημα των δημόσιων μεταφορών.

Δεύτερον, στάθηκε στην ολοκληρωτική απουσία συγγενών των θυμάτων και των 55 οικογενειών που επλήγησαν, γεγονός που τον ξένισε ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη θρηνεί 28 νεκρούς από το δυστύχημα.

«Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ», έγραψε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά.

Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα , και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές.

Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!»