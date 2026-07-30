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Πλακιάς για τα χαμόγελα Καρυστιανού: Η πόλη αυτή μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες δεν είναι

Ο Νίκος Πλακιάς ενοχλήθηκε από τη φωτογραφία που ανέβασε η Μαρία Καρυστιανού για την περιοδεία στη Λάρισα.

Πηγή φωτό Eurokinissi, X
Πηγή φωτό Eurokinissi, X
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Την έντονη ενόχλησή του εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς για μια φωτογραφία που ανήρτησε η Μαρία Καρυστιανού με συνεργάτιδά του, την ώρα που αναχωρούσαν για περιοδεία στη Λάρισα.

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα μια σέλφι τραβηγμένη μέσα από αυτοκίνητο, στην οποία εμφανίζεται με πλατύ χαμόγελο και τη λεζάντα «Λάρισα ερχόμαστε!»

Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε καυστικά την ανάρτηση γράφοντας:

«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές. Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα».

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