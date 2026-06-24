Πλακιάς για τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού: Φώναζαν «εμείς με τη Μαρία, εσείς με τη Μαφία»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε τις εξελίξεις στο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την αποχώρηση του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη και του απόστρατου πτέραρχου Αθανάσιου Παπανικολάου.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών, παίρνοντας αφορμή από την παραίτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, με τον οποίο είχε κατά το παρελθόν δημόσια αντιπαράθεση, άσκησε κριτική σε όσους, όπως υποστηρίζει, τον αμφισβήτησαν και τον κατηγόρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσοι είχαν υιοθετήσει αυτή τη στάση σήμερα αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημόσια για τις τελευταίες εξελίξεις, κάνοντας... γαργάρα.

Απευθυνόμενος στον Ευάγγελο Βλάχο, ο οποίος έχασε τον αδελφό του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε με εμφανή δόση ειρωνείας: «Τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα; Λες να είμασταν εμείς η Μαφία; Ακόμα μπερδεμένος είμαι», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και τι έγινε με όλους εκείνους που το φώναζαν; Πολύ listerine έπεσε».

Εδώ που κάθομαι @EvanVlacho και σκέφτομαι τα όσα περάσαμε τρισήμιση χρόνια τώρα,

δεν μπόρεσα να καταλάβω πότε εκείνο το σύνθημα :

Εμείς με την Μαρία εσείς με την Μαφία !!!

Τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα ;

Λες να είμασταν εμείς η Μαφία ;

Ακόμα μπερδεμένος είμαι .

Και τι… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) June 24, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Εδώ που κάθομαι @EvanVlacho

και σκέφτομαι τα όσα περάσαμε τρισήμιση χρόνια τώρα,

δεν μπόρεσα να καταλάβω πότε εκείνο το σύνθημα :

Εμείς με την Μαρία εσείς με την Μαφία !!!

Τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα ;

Λες να είμασταν εμείς η Μαφία ;

Ακόμα μπερδεμένος είμαι .

Και τι έγινε με όλους εκείνους που το φώναζαν ;

Πολύ listerine έπεσε.»