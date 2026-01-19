Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας δύο θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, άσκησε έντονη κριτική στον Φοίβο Δεληβοριά, ο οποίος καταδίκασε τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της σχετικά με τις αμβλώσεις.

Ο Νίκος Πλακιάς, απαντώντας στην ανάρτηση του τραγουδοποιού, καταλογίζει στον Δεληβοριά μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων, λόγω της συναυλίας στην οποία συμμετείχε ο ίδιος και άλλοι καλλιτέχνες.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του Δεληβοριά, ο Πλακιάς υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει για τις αρνητικές συνέπειες της συναυλίας, λέγοντας: «Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά, τότε που σας είπα να μην κάνετε τη συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση;». Πρόσθεσε ότι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία, με τα έσοδα αυτής, δημιούργησαν νομικά εμπόδια που έπληξαν τους συγγενείς των θυμάτων, κάνοντας αναφορά στις υπογραφές που είχαν παραδοθεί για να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, στην οποία εκφράζει τη στήριξή του στους συγγενείς των θυμάτων, έφερε την οργισμένη αντίδραση του Πλακιά, ο οποίος τόνισε: «Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».