Πλήρη οικονομικό έλεγχο για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ζητά ο Νίκος Πλακιάς. Ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ξεκαθάρισε ότι δεν διατυπώνει κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων, των παραστατικών και των υπολοίπων των λογαριασμών.

«Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», τόνισε.

«Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία», ανέφερε ο Νίκος Πλακιάς.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος δεν διεκδικεί κάποιο ποσό. «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου». Ωστόσο, επέμεινε ότι απαιτείται αναλυτικός απολογισμός για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων. «Θέλω, όμως, να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει», υπογράμμισε.

Ερωτήματα για τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού

Ο κ. Πλακιάς έκανε ιδιαίτερη μνεία στις μετακινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, ζητώντας να αποσαφηνιστεί από ποια χρήματα καλύφθηκαν τα σχετικά έξοδα.

«Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο».

Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα.

«Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Ζητάω οικονομικό απολογισμό, παραστατικά και αποδείξεις. Να δούμε τι συγκεντρώθηκε, πώς διατέθηκε και τι απέμεινε. Μπορεί να μην έχει λείψει ούτε ένα ευρώ. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή δεν έχουμε δει τα στοιχεία».

Ο ίδιος έθεσε και ζήτημα ενδεχόμενων νομικών ευθυνών, εφόσον από έναν οικονομικό έλεγχο διαπιστωνόταν ότι χρήματα που προορίζονταν για τη στήριξη των οικογενειών χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς.

«Εάν από τον οικονομικό έλεγχο προκύψει ότι χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τις οικογένειες χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή προσωπικών δικηγόρων, τότε θα πρέπει να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες», υποστήριξε.

Ζήτησε ο έλεγχος να μην περιοριστεί στα έσοδα από τις συναυλίες ή στους λογαριασμούς ενός συγκεκριμένου συλλόγου. Όπως εξήγησε, θεωρεί αναγκαίο να εξεταστούν συνολικά οι οικονομικές ενισχύσεις, τα δάνεια, οι ενδεχόμενες διαγραφές οφειλών και τα υπόλοιπα μέτρα οικονομικής στήριξης που εφαρμόστηκαν μετά την τραγωδία.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχθηκαν τα συγκεκριμένα βοηθήματα. Υπάρχουν και άλλοι που τα αποδέχθηκαν. Πρέπει να γνωρίζουμε τι συνέβη σε κάθε περίπτωση». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν ισχυρισμοί περί χρηματισμού ή παράνομου οικονομικού οφέλους.

«Εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι υπήρξε χρηματισμός ή ότι κάποιοι ωφελήθηκαν παράνομα, ας αποδειχθεί με στοιχεία». «Να γίνει ένας συνολικός έλεγχος, χωρίς εξαιρέσεις», κατέληξε.