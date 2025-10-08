Plan K: η Κωτσόβολος ξαναγράφει την εμπειρία του retail

Έχεις βρεθεί ποτέ μπροστά σε μια σημαντική απόφαση – να αγοράσεις ένα νέο ψυγείο, μια αντλία θερμότητας ή το τελευταίο iPhone – αλλά η σκέψη των μεγάλων δόσεων ή των επιτοκίων σε φρενάρει; Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνει το Plan K της Κωτσόβολος, δίνοντας νέες επιλογές πληρωμής που ταιριάζουν στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο.

Είτε είσαι οικογένεια που θέλει να αναβαθμίσει το σπίτι της, είτε νέο ζευγάρι που εξοπλίζει το πρώτο του διαμέρισμα, είτε φοιτητής που στήνει το πρώτο του στούντιο, το Plan K έρχεται να προσφέρει λύσεις που «κουμπώνουν» στην πραγματική σου καθημερινότητα.

Απόλυτη ευελιξία, ξεκάθαρη εμπιστοσύνη – Αυτό είναι το Plan K

Το Plan K δεν προορίζεται μόνο για μεγάλες αγορές ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είναι ένας ευέλικτος τρόπος χρηματοδότησης που καλύπτει και τις μικρές, καθημερινές ανάγκες. Το βασικό του πλεονέκτημα; Προσαρμόζεται πλήρως στον καταναλωτή. Χωρίς περίπλοκους όρους, χωρίς ψιλά γράμματα, προσφέρει διαφάνεια και επιλογές που προσαρμόζονται απόλυτα στις προσωπικές συνθήκες κάθε χρήστη.

Η ουσία του Plan K είναι η ελευθερία επιλογής. Δεν περιορίζεσαι σε μία σταθερή λύση – μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε πολλά διαθέσιμα σενάρια, ανάλογα με το τι σου ταιριάζει κάθε φορά.

Η εμπειρία των πελατών μιλάει από μόνη της

Η Κωνσταντίνα πάντα ήθελε να κάνει τις αγορές της χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. «Δεν έχω ούτε πιστωτική ούτε θέλω να δεσμεύω την κάρτα μου κάθε φορά που χρειάζομαι κάτι. Με το Plan K Πλάνο δόσεων μπορώ να επιλέξω εγώ το ποσό και τις δόσεις που με βολεύουν, και να τελειώσω με την αγορά σε λίγα λεπτά. Είναι γρήγορο, απλό και νιώθω ότι έχω τον απόλυτο έλεγχο».

Η Μαρία αξιοποίησε διαφορετικές εκδοχές του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της:

«Σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης, το Plan K Snooze ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Πήρα άμεσα το προϊόν και ξεκίνησα να πληρώνω μετά από 6 μήνες. Είχα τον χρόνο να οργανώσω τα οικονομικά μου χωρίς στρες. Σε άλλη περίπτωση, το Plan K Split μου έδωσε τη δυνατότητα να πληρώσω ένα μέρος με μετρητά και το υπόλοιπο σε δόσεις. Έτσι δεν "φόρτωσα" την πιστωτική μου και κράτησα ισορροπία στα έξοδα».

Ο Παναγιώτης μάς είπε πως κάθε χρόνο περιμένει με ανυπομονησία το νέο iPhone. «Σαν λάτρης της τεχνολογίας, ανυπομονώ για την στιγμή που θα λανσαριστεί το νέο μοντέλο. Με το Plan K Next, το πήρα αμέσως, με δόσεις που μπορώ να διαχειριστώ άνετα. Το καλύτερο όμως είναι ότι όταν φτάσω στην τελευταία μεγάλη δόση, έχω επιλογή: είτε την πληρώνω και το κρατάω, είτε το επιστρέφω και παίρνω το νέο μοντέλο με νέο πλάνο. Έτσι, είμαι πάντα up to date, χωρίς να επιβαρύνω το budget μου».

Για πιο "πράσινες" επιλογές – Plan K GREEN

Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές του Plan K, υπάρχει και το Plan K GREEN, το οποίο απαντά σε μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη: την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών. Οι αντλίες θερμότητας, για παράδειγμα, προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνουν τις εκπομπές ρύπων – ωστόσο η αρχική επένδυση συχνά αποτελεί εμπόδιο.

Ο Βασίλης το έζησε από πρώτο χέρι:

«Πέρυσι τον χειμώνα, οι λογαριασμοί θέρμανσης ήταν πραγματικά αποθαρρυντικοί. Όταν άκουσα για το Plan K GREEN, είδα επιτέλους μια προσιτή λύση. Η αντλία θερμότητας κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες μας, αλλά χωρίς το Plan K, το κόστος θα με κρατούσε πίσω. Με χαμηλό επιτόκιο και δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 δόσεις, ένιωσα ότι μπορώ να κάνω μια ουσιαστική επένδυση, χωρίς να ξεφύγω από τα οικονομικά μου όρια».

Με τον δικό σου τρόπο πληρωμής

Έτσι, δεν υπάρχει ένας τρόπος πληρωμής – υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Η Κωτσόβολος δεν περιορίζεται πλέον στο ρόλο του retailer. Με το Plan K γίνεται ένας financial enabler, ένας συνεργάτης που δίνει πρόσβαση όχι μόνο σε προϊόντα αλλά και σε τρόπους ζωής, με μεγαλύτερη ελευθερία και ασφάλεια.

Η εποχή που διανύουμε απαιτεί λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ευελιξία και βιωσιμότητα. Η Κωτσόβολος, με το Plan K, δείχνει ότι το retail μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σημείο πώλησης: μπορεί να γίνει μοχλός αλλαγής για μια καλύτερη καθημερινότητα.

Από το «πλάνο δόσεων» στο Plan K

Η Κωτσόβολος δεν είναι άγνωστη σε κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι. Τη δεκαετία του ’90 έδωσε πρόσβαση σε εκατομμύρια Έλληνες να αποκτήσουν προϊόντα τεχνολογίας μέσω του κλασικού «πλάνου δόσεων». Σήμερα, κάνει το επόμενο βήμα με το Plan K: μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που δεν περιορίζεται στο να πουλά προϊόντα, αλλά βάζει τον καταναλωτή στο κέντρο, δίνοντάς του τη δύναμη να αποκτά ό,τι χρειάζεται, με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί.

Γιατί το μέλλον του retail δεν είναι μόνο η ποικιλία ή η τεχνολογία. Είναι η εμπειρία, η εμπιστοσύνη και η δυνατότητα να αποκτάς ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι, τη στιγμή που το χρειάζεσαι.

Και το Plan K δείχνει ότι αυτή η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει.