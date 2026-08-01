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Πλάνα από drone για το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση δύο φορτηγών στο Μαρτίνο

Τα δύο βαριά οχήματα συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους οδηγούς.

Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε drone από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου 1 Αυγούστου στο οποίο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του o ένας από τους οδηγούς. Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.

@lamiareport.gr

Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone

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Το άλλο φορτηγό κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό του να τραυματίζεται ελαφρά.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού και αποκαταστάθηκε πλήρως μετά τις πέντε το απόγευμα και στα δύο ρεύματα.

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