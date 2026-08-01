Πλάνα από drone για το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση δύο φορτηγών στο Μαρτίνο
Τα δύο βαριά οχήματα συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους οδηγούς.
Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε drone από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου 1 Αυγούστου στο οποίο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του o ένας από τους οδηγούς. Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου.
Συγκεκριμένα το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.
Το άλλο φορτηγό κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό του να τραυματίζεται ελαφρά.
Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού και αποκαταστάθηκε πλήρως μετά τις πέντε το απόγευμα και στα δύο ρεύματα.