Πώς μια ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία μπορεί να άλλαξε το κλίμα της Γης

Βαθιά κάτω από τα παγωμένα στρώματα της Γροιλανδίας, οι επιστήμονες εντόπισαν ένα χημικό «αποτύπωμα» που για χρόνια προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του sciencedaily.com, πρόκειται για μια απότομη αύξηση της πλατίνας σε πυρήνα πάγου ηλικίας περίπου 12.800 ετών, ένα εύρημα που αρχικά θεωρήθηκε ως ένδειξη κοσμικής καταστροφής, όπως πρόσκρουση μετεωρίτη ή κομήτη στη Γη. Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα φέρνουν ανατροπή: η εξήγηση φαίνεται να βρίσκεται… στη Γη και συγκεκριμένα στα ηφαίστεια της Ισλανδίας.

Η κλιματική «ανατροπή» των Νεότερων Δρυών

Το σήμα της πλατίνας συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των Νεότερων Δρυών, μιας από τις πιο απότομες κλιματικές μεταβολές στην ιστορία του πλανήτη.

Πριν από περίπου 12.870 χρόνια, ενώ η Γη έβγαινε από την εποχή των παγετώνων και άρχιζε να θερμαίνεται, σημειώθηκε ξαφνική και έντονη ψύξη. Οι θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο κατέρρευσαν, με τη Γροιλανδία να γίνεται έως και 15 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερη από σήμερα. Τα δάση υποχώρησαν, η τούνδρα επεκτάθηκε και τα καιρικά μοτίβα άλλαξαν δραστικά.

Από κομήτες… σε ηφαίστεια

Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι προκάλεσε αυτή τη δραματική αλλαγή. Η βασική θεωρία μιλούσε για τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού από λιωμένους πάγους που διέκοψαν την κυκλοφορία των ωκεανών.

Παράλληλα, μια πιο εντυπωσιακή εκδοχή ήθελε έναν κομήτη ή αστεροειδή να πυροδοτεί την ψύξη, με βασικό στοιχείο την παρουσία της πλατίνας.

Το αίνιγμα της χημικής υπογραφής

Το 2013, αναλύσεις σε πυρήνες πάγου από τη Γροιλανδία αποκάλυψαν υψηλά επίπεδα πλατίνας, με μια χημική «υπογραφή» που δεν ταίριαζε ούτε με γνωστά διαστημικά πετρώματα ούτε με κλασικά ηφαιστειακά υλικά. Αυτό άνοιξε νέο κύκλο εικασιών.

Κάποιοι μίλησαν για έναν ασυνήθιστο αστεροειδή πλούσιο σε σίδηρο, ενώ άλλοι έδειξαν προς την ηφαιστειακή έκρηξη του Laacher See στη Γερμανία. Όμως οι νέες αναλύσεις σε δείγματα ελαφρόπετρας από την περιοχή ήταν ξεκάθαρες: σχεδόν μηδενική παρουσία πλατίνας. Το σενάριο αυτό απορρίπτεται.

Η πιο καθοριστική εξέλιξη αφορά τη χρονολόγηση. Η αιχμή της πλατίνας φαίνεται να εμφανίζεται περίπου 45 χρόνια μετά την έναρξη της ψύξης, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την προκάλεσε. Παράλληλα, το φαινόμενο διαρκεί περίπου 14 χρόνια, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη διαδικασία και όχι ένα στιγμιαίο γεγονός, όπως μια πρόσκρουση.

Η Ισλανδία στο μικροσκόπιο

Οι επιστήμονες στρέφονται πλέον στα ηφαίστεια της Ισλανδίας, τα οποία είναι γνωστά για εκρήξεις που μπορούν να διαρκέσουν χρόνια ή και δεκαετίες.

Ιδιαίτερα οι υποθαλάσσιες εκρήξεις φαίνεται να παίζουν κρίσιμο ρόλο, καθώς δημιουργούν ασυνήθιστες χημικές ενώσεις. Το θαλασσινό νερό επηρεάζει τη σύσταση των ηφαιστειακών αερίων, ενισχύοντας την παρουσία μετάλλων όπως η πλατίνα. Τα αέρια αυτά μπορούν να ταξιδέψουν στην ατμόσφαιρα και να φτάσουν μέχρι τη Γροιλανδία, εγκλωβιζόμενα στους πάγους.

Μπορούν τα ηφαίστεια να «πάγωσαν» τη Γη;

Παρότι η πλατίνα δεν φαίνεται να ευθύνεται για την έναρξη των Νεότερων Δρυών, άλλα στοιχεία δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Καταγραφές πάγου αποκαλύπτουν ισχυρή αύξηση θειικών ενώσεων την ίδια περίοδο — ένδειξη μεγάλης ηφαιστειακής έκρηξης.

Το θείο στη στρατόσφαιρα αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και αλυσιδωτές αντιδράσεις στο κλιματικό σύστημα. Σε μια ήδη ευαίσθητη κλιματική φάση, αυτό θα μπορούσε να ήταν αρκετό για να «γυρίσει» ο πλανήτης πίσω σε ψυχρό καθεστώς.

Το μήνυμα για το σήμερα

Η έρευνα δεν κλείνει οριστικά το θέμα, αλλά ενισχύει την πιο απλή εξήγηση: μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη στο βόρειο ημισφαίριο ίσως ήταν ο βασικός «ένοχος». Και το συμπέρασμα είναι σαφές.

Η κατανόηση τέτοιων ακραίων φαινομένων του παρελθόντος αποτελεί «κλειδί» για το μέλλον. Γιατί, όσο σπάνια κι αν είναι, οι μεγάλες φυσικές καταστροφές είναι αναπόφευκτες σε βάθος χρόνου — και οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι παγκόσμιες.