Ο κόσμος της τζαζ και της κινηματογραφικής μουσικής αποχαιρετά τον Πλας Τζόνσον, τον σαξοφωνίστα που χάρισε τον ξεχωριστό ήχο στο εμβληματικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα». Ο Αμερικανός μουσικός πέθανε στις 15 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 95 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.

Το χαρακτηριστικό σόλο του τενόρου σαξοφώνου στην κλασική σύνθεση του Χένρι Μαντσίνι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά αποσπάσματα στην ιστορία του κινηματογράφου και παραμένει μέχρι σήμερα συνυφασμένο με τον θρυλικό επιθεωρητή Κλουζό και τον «Ροζ Πάνθηρα».

Η συνεργασία που έγραψε ιστορία

Ο Χένρι Μαντσίνι είχε συνθέσει το διάσημο μουσικό θέμα έχοντας στο μυαλό του τον ιδιαίτερο ήχο του Πλας Τζόνσον. Η ηχογράφηση έμεινε επίσης στην ιστορία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο τον μουσικό, χρειάστηκαν μόλις δύο λήψεις.

«Όταν τελειώσαμε, όλοι χειροκρότησαν, ακόμα και οι μουσικοί των εγχόρδων», είχε θυμηθεί με χιούμορ σε παλαιότερη συνέντευξή του, σημειώνοντας πως αυτό ήταν κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε μια ηχογράφηση.

Musician Plas Johnson, who's known for his saxophone solo behind "The Pink Panther" theme, has died at age 94. @DavidMuir reports. https://t.co/ChApuH6m3p pic.twitter.com/DOjPC69F5X — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 22, 2026

Μια καριέρα δίπλα στους μεγαλύτερους

Ο Πλας Τζόνσον υπήρξε ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς της αμερικανικής σκηνής. Συνεργάστηκε με θρύλους όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Έλα Φιτζέραλντ, Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Μάρβιν Γκέι και B.B. King, ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος των θρυλικών The Wrecking Crew, της ομάδας μουσικών που συμμετείχε σε εκατοντάδες επιτυχημένες ηχογραφήσεις.

Στην πολύχρονη διαδρομή του τιμήθηκε με τρία βραβεία Grammy, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου δεκάδων σπουδαίων δίσκων και κινηματογραφικών παραγωγών.

Το σαξόφωνο που δεν θα ξεχαστεί

Παρότι η καριέρα του περιλάμβανε αμέτρητες συνεργασίες και επιτυχίες, ο Πλας Τζόνσον θα μείνει για πάντα στη μνήμη του κοινού ως ο άνθρωπος που χάρισε «φωνή» στο πιο διάσημο σαξόφωνο της μεγάλης οθόνης.

Κάθε φορά που ακούγονται οι πρώτες νότες του «Ροζ Πάνθηρα», η υπογραφή του θα συνεχίζει να ζει, θυμίζοντας πως πίσω από τις πιο εμβληματικές μελωδίες βρίσκονται συχνά σπουδαίοι μουσικοί που άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα.