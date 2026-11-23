Ανακοίνωση εξέδωσε ο δικηγόρος Γιώργος Γεωργίου, που εκπροσωπεί τον 44χρονο που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, έξω από τον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης. Ειδικότερα, είχε μαζί του έξι πίνακες, που αποδίδονταν στον Γιώργο Μπουζιάνη και προορίζονταν για πώληση έναντι 5.150 ευρώ.

Ο κ. Γεωργίου επισημαίνει σχετικά: «Αναφορικά με τη δημοσιότητα, που έχει λάβει η εν εξελίξει ποινική διαδικασία για τα φερόμενα ως πλαστά έργα τέχνης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, επισημαίνεται ότι ο εντολέας μου θα προσέλθει ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας και της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, προκειμένου να παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις, να εισφέρει όλα τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης και να αποδείξει την πλήρη αθωότητά του.

Είναι αυτονόητο ότι, όσο η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας, η οποία είναι εκ του νόμου μυστική, και οι ανακριτικές πράξεις παραμένουν σε εξέλιξη, κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν μπορεί να αποσπασματοποιείται και να ερμηνεύεται κατά το δοκούν.

Ζητούμε, ως εκ τούτου, τον απόλυτο σεβασμό στο θεμελιώδες και αναπαλλοτρίωτο τεκμήριο της αθωότητας, καθώς και στην προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη τόσο του εντολέως μου όσο και της οικογένειάς του. Η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποφανθεί επί της υπόθεσης. Μέχρι τότε, κάθε πρόωρη κρίση θα πρέπει να αποφεύγεται».

Ο συλληφθείς φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Πρόκειται για Έλληνα πολίτη γεννημένο στα δυτικά της Αθήνας, σε περιοχή της Αττικής και αρχιμανδρίτη, ο οποίος φέρεται να ιερουργεί σε πολιτεία των ΗΠΑ και δεν ανήκει στην επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία ενώ τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ενταχθεί στις τάξεις των Παλαιοημερολογιτών.