Πλαστά όλα τα σημειώματα για την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC, λέει το FBI

Κανένα από τα τρία σημειώματα λύτρων που εστάλησαν σε μέσα ενημέρωσης μετά την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι δεν ήταν αυθεντικό, σύμφωνα με το FBI.

Η 84χρονη, μητέρα της παρουσιάστριας της πρωινής εκπομπής Today του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, αγνοείται από την 1η Φεβρουαρίου και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Όπως αναφέρει το SkyNews, δύο σημειώματα είχαν σταλεί στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά την εξαφάνισή της, ενώ ένα τρίτο, πιο πρόσφατο, υποστήριζε ότι ο αποστολέας γνώριζε την ταυτότητα των απαγωγέων.

Ωστόσο, ανώτερο στέλεχος του FBI δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι καμία από αυτές τις επιστολές δεν θεωρείται γνήσια.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχική εκτίμηση ότι η Νάνσι Γκάθρι είχε απαχθεί με σκοπό την καταβολή λύτρων.

Η Σαβάνα Γκάθρι είχε αναφερθεί δημόσια στις απαιτήσεις για λύτρα μέσω βίντεο, δηλώνοντας πως ήταν διατεθειμένη να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό.

EXCLUSIVE: FBI determines Nancy Guthrie kidnapping notes to be fakes, source says https://t.co/sa9JfGIXA9 https://t.co/sa9JfGIXA9 pic.twitter.com/l8sMxmDJFO — Reuters (@Reuters) July 1, 2026

Η μητέρα της, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περιορισμένη κινητικότητα, εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα στις 31 Ιανουαρίου.

Αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος φορούσε κουκούλα και μάσκα του σκι, να παρεμβαίνει στην κάμερα της εξώπορτας λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

Παράλληλα, εξετάσεις DNA έδειξαν ότι ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στην μπροστινή είσοδο της κατοικίας ταυτοποιήθηκαν με το γενετικό υλικό της Νάνσι Γκάθρι.

Πώς το κατάλαβαν οι Αρχές

Το πρώτο σημείωμα λύτρων είχε σταλεί στον ιστότοπο TMZ και απαιτούσε την καταβολή κρυπτονομισμάτων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Το FBI επιχείρησε να ελέγξει την αυθεντικότητα του σημειώματος καταθέτοντας ένα μικρό ποσό κρυπτονομισμάτων στο ψηφιακό πορτοφόλι που αναφερόταν σε αυτό, όμως τα χρήματα δεν αναλήφθηκαν ποτέ.

Η Σαβάνα Γκάθρι έχει πλέον επιστρέψει στα καθήκοντά της στην εκπομπή Today, ενώ ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να προσφέρεται αμοιβή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 760.000 λίρες) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της μητέρας της.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε στους τηλεθεατές ότι η οικογένειά της συνεχίζει να βιώνει «μαρτυρικές στιγμές» τους μήνες που ακολούθησαν την εξαφάνιση της μητέρας της.

Το ενδιαφέρον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση έχει μειωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, με τη Σαβάνα Γκάθρι να παραδέχεται ότι η μητέρα της «ίσως να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή».