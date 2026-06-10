Plastic Free Greece: 7η χρονιά δράσεων για καθαρές ελληνικές θάλασσες και ακτές

Για έβδομη συνεχή χρονιά επιστρέφει η πρωτοβουλία Plastic Free Greece, μια κοινή δράση της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, με στόχο την προστασία των ελληνικών θαλασσών και ακτών από το πλαστικό και τα θαλάσσια απορρίμματα. Σε μια περίοδο όπου η ρύπανση των θαλασσών παραμένει από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως, η πρωτοβουλία συνεχίζεται με σταθερές, μακροχρόνιες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτύπωμα.

Υπό την αιγίδα δύο Υπουργείων η δράση για τις ελληνικές θάλασσες

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης». Μετά από έναν ακόμη επιτυχημένο κύκλο, η συνεργασία των δύο φορέων συνεχίζεται δυναμικά, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης μέσα από συστηματικούς καθαρισμούς και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Για το 2026, το Plastic Free Greece επεκτείνεται σε 9 προορισμούς, καλύπτοντας τόσο την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και δημοφιλή νησιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, τα Τρίκαλα και η Πάτρα, όπου η Lidl Ελλάς διατηρεί τα logistics centers της, αλλά και η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σκιάθος και η Λέσβος. Η επιλογή των σημείων δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει αστικά κέντρα με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και περιοχές υψηλής τουριστικής πίεσης.

150,5 κιλά απορριμμάτων λιγότερα σε τέσσερις περιοχές της χώρας

Η αρχή του φετινού κύκλου έγινε με τη συμμετοχή του #teamLidl, σε μια δράση που ανέδειξε τον εθελοντισμό ως βασικό πυλώνα της πρωτοβουλίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εργαζόμενοι της εταιρείας, μαζί με τα παιδιά τους, βρέθηκαν σε παράκτιες περιοχές και ποτάμια, συμμετέχοντας ενεργά σε καθαρισμούς και συλλογή απορριμμάτων. Συνολικά 84 Lidlers και 18 mini Lidlers συμμετείχαν στις πρώτες δράσεις, συγκεντρώνοντας 150,5 κιλά απορριμμάτων σε τέσσερις πόλεις.

Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Αγία Τριάδα, συλλέχθηκαν 42 κιλά απορριμμάτων, με κυρίαρχο εύρημα μικρά πλαστικά κομμάτια. Στην Αττική, στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης-Βάρκιζας, συγκεντρώθηκαν 64,5 κιλά, επίσης κυρίως πλαστικά υπολείμματα. Στα Τρίκαλα, στις όχθες του Ληθαίου ποταμού, καταγράφηκαν 26 κιλά απορριμμάτων, με χαρακτηριστικό εύρημα 1.141 αποτσίγαρα, ενώ στην Πάτρα, στην Παραλία Πλαζ ΕΟΤ, συλλέχθηκαν 18 κιλά, με 782 αποτσίγαρα να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία απορριμμάτων.

Μια σταθερή περιβαλλοντική δέσμευση με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα

Από το 2020, οπότε και ξεκίνησε η πρωτοβουλία, το συνολικό αποτύπωμα των δράσεων είναι ήδη σημαντικό, καθώς έχουν συλλεχθεί περισσότεροι από 20 τόνοι απορριμμάτων μέσα από παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη συνέπεια της προσπάθειας, η οποία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες ενέργειες, αλλά εξελίσσεται σε μια σταθερή περιβαλλοντική στρατηγική με διάρκεια.

Η Lidl Ελλάς ευχαριστεί τους Δήμους Θερμαϊκού, Τρικκαίων, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Πατρέων για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας της. Όπως τονίζεται, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, με την ανάγκη για καθαρές θάλασσες και βιώσιμες ακτές να παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το Plastic Free Greece συνεχίζει το ταξίδι του μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη κατά του πλαστικού δεν είναι στιγμιαία δράση, αλλά μια διαρκής δέσμευση που δυναμώνει και εδραιώνεται χρόνο με τον χρόνο.