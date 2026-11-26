Κατά το εννεάμηνο του 2026, το μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από έντονη αστάθεια και αυξημένη αβεβαιότητα. Η έναρξη της νέας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή επηρέασε ουσιωδώς την παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, σε έντονη διαταραχή των μεταφορικών και των δρομολογίων ναύλων, καθώς και σε ευρύτερες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, αξιοποιώντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, τη γεωγραφική του διασπορά και τις στρατηγικές επιλογές των προηγούμενων ετών, διασφάλισε την επάρκεια υλικών και την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής και εμπορικής του δραστηριότητας, ανταποκρινόμενος αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Αναφορικά με τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, η ζήτηση στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με επιμέρους ενδείξεις ανάκαμψης σε συγκεκριμένες αγορές. Στον κλάδο της Συσκευασίας, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, υποστηριζόμενη και από την αυξημένη ζήτηση των πελατών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε €354,6 εκατ., έναντι €300,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,1%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων, οι οποίοι κατά το εννεάμηνο έχουν αυξηθεί κατά 6,3%, καθώς και στην αύξηση των μέσων τιμών πώλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην αγορά.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €61,3 εκατ., έναντι €38,4 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 59,8%. Σε όρους Προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση ανήλθε σε 67,5% (Προσαρμοσμένο EBITDA: €62,2 εκατ. έναντι €37,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025).

Ο όμιλος υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική του και παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου, τη γεωγραφική του διασπορά και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, των αγορών και των προϊόντων του.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε σε €61,1 εκατ., έναντι €56,9 εκατ. στο τέλος του 2025 και €71,5 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2026. Η αύξηση του Καθαρού Δανεισμού, σε σχέση με το τέλος του 2025, οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της πρόσφατης εξαγοράς, ύψους περίπου €13,5 εκατ., στην εποχικότητα και στη διανομή μερίσματος ύψους €10,4 εκατ., αν και αξίζει να τονιστεί ότι σε σχέση με το εξάμηνο του έτους, ο Καθαρός Δανεισμός έχει μειωθεί κατά €10 εκατ. περίπου. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές, μετά τη μεταβολή του Κεφαλαίου Κίνησης, παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρές και ανήλθαν σε €38,3 εκατ.