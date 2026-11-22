Ένα κύκλωμα που έφτιαχνε και πουλούσε πλαστά έργα τέχνης έφτασε στο τέλος του δρόμου του. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν στην Αθήνα έναν 44χρονο για διακίνηση απομιμήσεων και διακεκριμένη απάτη. Αναζητείται ακόμη ένας 49χρονος συνεργός του.

Στα σπίτια που ερευνήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35 πίνακες που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, 97 χρυσές λίρες, 4 χρυσά νομίσματα, 2 πολύτιμοι λίθοι και μετρητά. Σύμφωνα με ειδικό ιστορικό τέχνης, οι πίνακες είναι απομιμήσεις. Αν ήταν γνήσιοι, θα άξιζαν συνολικά περίπου 1.700.000 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία

Η υπόθεση άνοιξε με μια καταγγελία. Σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο έργα που αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν πλαστά και συνοδεύονταν από ψεύτικα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Καθώς προχωρούσε η προανάκριση, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι τα δύο έργα δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση. Εντάσσονταν σε μια οργανωμένη δράση κατασκευής και εμπορίας πλαστών έργων τέχνης, με πλαστές βεβαιώσεις γνησιότητας και πιστοποιητικά να τα συνοδεύουν συστηματικά.

Έρευνες σε σπίτια

Χθες (21/11) οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο, ο οποίος φέρεται να δρούσε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 49χρονου. Είχε στην κατοχή του έξι έργα που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο και ήταν έτοιμα να πουληθούν προς 5.150 ευρώ συνολικά.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατασχέθηκαν:

• 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,



• 2.750 ευρώ,



• 97 χρυσές λίρες,



• 4 χρυσά γαλλικά νομίσματα και



• 2 πολύτιμοι λίθοι.



Η αξία των κατασχεμένων αν ήταν αληθινά

Τα κατασχεμένα έργα εξέτασε ιστορικός τέχνης και τεχνοκριτικός, με εξειδίκευση στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης. Κατέληξε ότι πρόκειται για πλαστά έργα, δηλαδή απομιμήσεις γνωστών δημιουργών και όχι αυθεντικά. Όπως εκτίμησε, αν ήταν γνήσια, η συνολική αξία τους θα άγγιζε περίπου το 1.700.000 ευρώ.

Για να διαπιστωθεί επίσημα η γνησιότητα των έργων και των πιστοποιητικών που τα συνόδευαν, διορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος θα διενεργήσει σχετική πραγματογνωμοσύνη. Η έρευνα συνεχίζεται

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να χαρτογραφηθεί ολόκληρο το κύκλωμα και να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται κι άλλοι συνεργοί.