Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη, που επέζησε από την τραγωδία στο Μάτι, θα καταλάβει την κοινοβουλευτική έδρα της Ελένης Καραγεωργοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας. Η κ. Καραγεωργοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα.

Η επιζήσασα από την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι, στις 23 Ιουλίου 2018, Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη, ήταν η πρώτη επιλαχούσα της Πλεύσης Ελευθερίας στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής.

«Το οφείλω στην αξιοπρέπεια του τόπου μου»

Με ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη (25.11.2026), γνωστοποίησε ότι αποδέχεται την έδρα, με αποτέλεσμα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου να αριθμεί πλέον έξι βουλευτές.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η ίδια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική θέση, συνδέοντας την απόφασή της με την προσωπική της εμπειρία από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018.

«Σε αυτή τη θέση με έφερε μια αλυσίδα γεγονότων, την οποία έχω ηθικό καθήκον να μην αποποιηθώ. Ως επιζήσασα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018, ως μάρτυρας μιας από τις πιο ανήθικες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της αλήθειας και ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε περνώντας μέσα από το συλλογικό τραύμα, θεωρώ πως δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ. Το οφείλω στην αξιοπρέπεια του τόπου μου και στους περήφανους ανθρώπους του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Χατζηαναστασιάδη

«Σήμερα ενημερώθηκα από το αρμόδιο τμήμα της Βουλής ότι καλούμαι να αποδεχθώ την κενωθείσα βουλευτική έδρα, ως πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού της Πλεύσης Ελευθερίας στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Ανατολικής Αττικής.

Μετά από μήνες ομηρίας, η έδρα επιστρέφει εκεί που ανήκει. Στους ίδιους τους ψηφοφόρους.

Σε αυτή τη θέση με έφερε μια αλυσίδα γεγονότων, την οποία έχω ηθικό καθήκον να μην αποποιηθώ.

Ως επιζήσασα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018, ως μάρτυρας μιας από τις πιο ανήθικες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της αλήθειας και ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε περνώντας μέσα από το συλλογικό τραύμα, θεωρώ πως δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ. Το οφείλω στην αξιοπρέπεια του τόπου μου και στους περήφανους ανθρώπους του.

Γνωρίζω πως, υπό τις παρούσες συνθήκες και ενόψει των επερχόμενων εκλογών, η ανάληψη των καθηκόντων μου και η δυνατότητα παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών μου είναι χρονικά περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα προτίθεμαι να κάνω το καλύτερο που μπορώ.

Δεσμεύομαι απέναντι σε εκείνους στους οποίους το οφείλω. Στόχος και υπόσχεσή μου είναι να τους τιμήσω, όπου κι αν βρίσκονται…».

Την ανάρτησή της κοινοποίησε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο προφίλ της στο Facebook: