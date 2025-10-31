Πλένετε τα δόντια σας για να αποφύγετε το εγκεφαλικό – Τι αποκαλύπτει νέα μεγάλη μελέτη

Το πλύσιμο των δοντιών κάνει πολύ μεγαλύτερο καλό από το να διατηρεί τα δόντια μας σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Neurology Open Access, η κακή στοματική υγεία –όπως η ουλίτιδα και η ύπαρξη τερηδόνας– μπορούν να διπλασιάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η φλεγμονή στα ούλα μπορεί να προκαλεί μακροπρόθεσμη βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία του.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας και βασίστηκε σε δεδομένα σχεδόν 6.000 ενηλίκων με μέσο όρο ηλικίας τα 63 έτη. Κανείς δεν είχε ιστορικό εγκεφαλικού στην αρχή της μελέτης. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: όσους είχαν υγιή δόντια, όσους είχαν μόνο ουλίτιδα και όσους είχαν ουλίτιδα μαζί με τερηδόνα. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την υγεία τους για περίπου είκοσι χρόνια μέσω ιατρικών αρχείων και τηλεφωνικών ερευνών.

Τι έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: μόλις το 4% όσων είχαν υγιή δόντια υπέστη εγκεφαλικό, έναντι 7% όσων είχαν ουλίτιδα και 10% όσων είχαν και ουλίτιδα και τερηδόνα. Ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως το κάπνισμα, η ηλικία και ο δείκτης μάζας σώματος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν και τις δύο στοματικές παθήσεις είχαν 86% μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού, ενώ όσοι είχαν μόνο ουλίτιδα είχαν 44% αυξημένο κίνδυνο.

Ο ρόλος της φλεγμονής

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η φλεγμονή που ξεκινά στο στόμα μπορεί να διαδοθεί μέσω του αίματος, επηρεάζοντας το σύστημα των αγγείων σε όλο το σώμα – ακόμη και μέσα στον εγκέφαλο. Όταν οι μικρές αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία υποστούν βλάβη, δημιουργούνται αλλοιώσεις στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, οι οποίες σχετίζονται με μειωμένη γνωστική λειτουργία, δυσκολία στην κίνηση και αυξημένο κίνδυνο «σιωπηλών» εγκεφαλικών.

Η σημασία της πρόληψης και της καθημερινής φροντίδας

Η νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών που συνδέουν την υγεία του στόματος με τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι ίδιοι μηχανισμοί –βακτήρια, φλεγμονή και ανοσολογική απόκριση– φαίνεται να εμπλέκονται τόσο στην εμφάνιση ουλίτιδας όσο και σε καρδιοπάθειες και υπέρταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι είχαν παραμελήσει την οδοντική τους φροντίδα είχαν 36% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, όπως έμφραγμα ή θάνατο από καρδιοπάθεια.

Αντίθετα, η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο αποδείχθηκε ιδιαίτερα προστατευτική: η συστηματική φροντίδα των δοντιών μείωνε τον κίνδυνο ουλίτιδας και τερηδόνας κατά 81%, ενώ όσοι διατηρούσαν απλώς τα ούλα τους υγιή μείωναν τον κίνδυνο σχεδόν κατά το ένα τρίτο. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο ισχυρές ενδείξεις ότι η πρόληψη στο στόμα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου.

Παρότι τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ κακής στοματικής υγείας και εγκεφαλικού, ενισχύουν την ιδέα ότι υπάρχει ισχυρός βιολογικός δεσμός. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η υγεία του στόματος εξετάστηκε μόνο στην αρχή της μελέτης και δεν υπήρχαν δεδομένα για μεταβολές με τα χρόνια, ωστόσο το συνολικό πρότυπο παραμένει συνεπές και ανησυχητικό.