Πλεύρης: Μόνο η Κρήτη δέχεται μεταναστευτική πίεση, στις 5.500 οι αφίξεις το πρώτο πεντάμηνο του ‘26

Ψηφίζεται απόψε, Τρίτη 9 Ιουνίου, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα, από τις 12 Ιουνίου.



Στόχος του νέου Συμφώνου, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών, με τον Θάνο Πλεύρη να αναφέρεται από βήματος στην έντονη πίεση που δέχεται η Κρήτη.



Παρουσιάζοντας στο Σώμα τα επίσημα στοιχεία, ενημέρωσε πως η Κρήτη είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας που πιέζεται αυτή τη στιγμή, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του ‘26 οι αφίξεις έφτασαν τις 5.500. Ωστόσο, συνολικώς στη χώρα μας οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 31% - η μείωση στο Αιγαίο μάλιστα είναι της τάξης του 65%.

«Στοίχημα η αύξηση των επιστροφών»

Με το βλέμμα στραμμένο στον ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε πως την περίοδο ‘15-’19 οι μετανάστες που αφίχθησαν ήταν συνολικώς 1.215.280, ενώ επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέχρι στιγμής είναι 197.651.



Όσο για τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ανέφερε ότι το 2019 είχαν φτάσει τις 140.000 και σήμερα είναι 28.000. «Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μαίνονται και με περισσότερους ακόμα, δείχνει την πολιτική που ακολούθησε η ΝΔ διαχρονικά», όπως είπε.



Ο ίδιος παραδέχθηκε πως το νούμερο ένα στοίχημα σήμερα είναι η αύξηση των επιστροφών, ενημερώνοντας πως από όταν ψηφίστηκε ο νόμος «φυλακή ή επιστροφή», όπως είπε χαρακτηριστικά, οι οικειοθελείς αποχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 25%, καθώς ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, το 2025 έκλεισε με 2.500 και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις για επιστροφές.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξαπέλυσε εντωμεταξύ διπλή επίθεση, τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στα κόμματα δεξιά της ΝΔ. Αρχικώς, στράφηκε κατά της «πράσινης» παράταξης η οποία δεν αναμένεται να στηρίξει το Σύμφωνο, επισημαίνοντας πως οι ευρωσοσιαλιστές το ψήφισαν κατά τη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα σχολίασε πως η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί επί του Συμφώνου. Ταυτοχρόνως, άσκησε κριτική και στην Ελληνική Λύση και τη Νίκη, με αφορμή τις διατάξεις για τους κόμβους επιστροφών, κατηγορώντας τα δυο κόμματα για αφωνία.