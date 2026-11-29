Τη δική του θέση για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης διατύπωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος τόσο στην εμπλοκή του ονόματος του Γιώργου Γεραπετρίτη όσο και στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Κουρτάκης.

Αναφερόμενος αρχικά στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε λανθασμένη τη σχετική ρητορική, επικαλούμενος δύο βασικά επιχειρήματα: «Η αναστολή από το 2019 είναι το κορυφαίο. Όταν υπάρχει μια νομική εταιρεία το όνομα μένει αλλά μπαίνει στο όνομα ότι είναι σε αναστολή. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπαίνουμε σε μια ποινικοποίηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Για την καθηγήτρια που υπογράφει τη γνωμοδότηση θα έρθουμε να ποινικοποιήσουμε την πράξη; Ακόμα και αν ήταν μέρος της εταιρείας (σ.σ. ο κ. Γεραπετρίτης) και δεν ήταν σε αναστολή, μιλάμε για νομική συμβουλή και πράξη».

Μιλώντας για το σύνολο της υπόθεσης τόνισε πως «ακούω και την πλευρά των κατηγορουμένων ότι υπάρχει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Για τον Γιάννη Κουρτάκη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε στον ΣΚΑΪ: «Ακούω ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν πάρει το σύνολο της δικογραφίας. Ο κ. Κουρτάκης κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα. Η αλήθεια είναι ότι ότι για πρώτη φορά – δεν έχω δει άλλη υπόθεση – ελέγχουμε έναν δημοσιογράφο για το κατά πόσο το διαφημιστικό πακέτο που έπαιρνε, αν με τα άρθρα ήταν παράνομος. Εγώ τον κ. Κουρτάκη και τον γνωρίζω και φιλικά και έχω υπάρξει δικηγόρος του. Πιστεύω αυτά που λέει».

Και πρόσθεσε: «Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω μια ευκολία στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Αν τον καλούσαν να πάει τη Δευτέρα στον Ανακριτή, άσχετα τι θα αποφάσιζαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, πιστεύει κανείς ότι δεν θα πήγαινε και θα διέφευγε στο εξωτερικό; Το τελευταίο διάστημα επιλέγεται πολύ εύκολα το ένταλμα σύλληψης ακόμα και σε περίπτωση που θεωρούμε σίγουρη ότι αν του δίναμε κλήση θα εμφανιζόταν. Πολλές φορές επιλέγεται ένα ποινικό σόου να πηγαίνει με ένταλμα σύλληψης αλλά πρέπει να δούμε και την ποινική ουσία. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αν υπάρχει μια πιο ήπια μέθοδος να επιλεγεί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιλέγεται κάτι που έχει μεγαλύτερη ίντριγκα».