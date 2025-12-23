Πλεύρης για Δούκα: Χαρακτηρίζει την άποψή μου ακροδεξιά - Αντιπαράθεση στον «αέρα» με αντιδήμαρχο

Συνέχεια στην κόντρα που άνοιξε μεταξύ του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνου Πλεύρη και του δήμου Αθηναίων για το πάρτι στα σκαλιά ναού στο Γαλάτσι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου δόθηκε στον «αέρα» του Action 24.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης μίλησε για την αντιπαράθεσή του με τον Χάρη Δούκα με αφορμή το πάρτι στον προαύλιο χώρο εκκλησίας. «Έρχεται λοιπόν ο κ. Δούκας και λέει ότι ''ενοχλήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης και σκοταδισμός'' και οφείλω να σας πω ότι παρακολουθώ το θέμα και βλέπω σε πάρα πολλές εκπομπές αναπτύσσεται ο προβληματισμός ''ναι ρε παιδιά πάρτι να γίνονται''. Όλοι θέλουν τα πάρτι γιατί σε κάθε πλατεία προφανώς υπάρχει και εκκλησία. Ενώ ο κ. Δούκας πήγε να το πάει ότι διαμαρτύρονται για το πάρτι, κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε για το πάρτι. Προφανέστατα όμως θα μπορούσαν τα φωτορυθμικά να μην είναι στην είσοδο της εκκλησίας και ας έρθει κάποιος να πει το αντίθετο. Δηλαδή εν μέσω Χριστουγέννων πρέπει να βάλουμε τα φωτορυθμικά πάνω στην εκκλησία, πάνω ακριβώς στην είσοδο; Θα μπορούσαν να μπουν δίπλα» ανέφερε αρχικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πλεύρης για Δούκα: Η άποψή μου εκφράστηκε από πάρα πολύ κόσμο

«Προφανώς είναι κομμάτι της παράδοσης να διασκεδάζεις μπροστά από τις εκκλησίες γιατί είναι πλατείες αλλά το να πεις ότι εγώ δεν θέλω στην είσοδο, ρε παιδιά πάνω στην είσοδο να βάλουμε τα φωτορυθμικά και να πεις να πάμε δεξιά και αριστερά, με συγχωρείτε είναι αυτονόητο κατά την άποψη μου. Έστω όμως ότι ο κ. Δούκας έχει άλλη άποψη. Χαρακτηρίζει όμως την άποψη αυτή ακροδεξιά και σκοταδισμό όταν εκφράστηκε από πάρα πολύ κόσμο. Ως εκεί θα τέλειωνε το θέμα. Τι γίνεται τώρα;», σημείωσε.

«Εγώ χθες είχα κανονίσει στις 12:00 να πουν τα κάλαντα η Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων. Εγώ έχω πολύ στενή σχέση γιατί ήμουν δημοτικός σύμβουλος και πηγαίνω στις Λέσχες Φιλίας. Ξαφνικά το πρωί ενημερώνει η πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας ότι δεν θα έρθουν λόγω του επεισοδίου που έγινε με τον κ. Δούκα. Η πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας είναι διορισμένη από τον κ. Δούκα. Είναι κοινοτικός σύμβουλος του κ. Δούκα και διορίζεται από την πλειοψηφία.

Δηλαδή θορυβήθηκε, αυτό λέει η κυρία πρόεδρος, τόσο πολύ η Λέσχη Φιλίας που είδε την αντιδικία για την εκκλησία με τον κ. Δούκα που πήραν συλλογικά απόφαση. Ενώ στην πραγματικότητα, και εδώ είναι το καθεστώς της δημοτικής αρχής, δόθηκε εντολή από την αντιδήμαρχο την κυρία Δούρου και τον κ. Δούκα να μην πάνε γιατί η πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας είναι πολιτικό πρόσωπο, κοινοτική σύμβουλος του κ. Δούκα», ανέφερε.

Κόντρα σε ζωντανή μετάδοση με αντιδήμαρχο

Στο σημείο εκείνο, παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή η αντιδήμαρχος, Όλγα Δούρου που εξήγησε ότι συλλογικά τα μέλη πήραν μία απόφαση ότι δεν ήθελαν να επισκεφθούν τον Θάνο Πλεύρη. «Πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο να ανακυκλώνεται αυτό το θέμα», σημείωσε η ίδια.

«Δεν κλήθηκε κανένας. Πήρε απόφαση η δική σας πρόεδρος με τη δική σας ανοχή και του κ. Δούκα και αυτό είναι καθεστώς κυρία Δούρου. Καμία πρόεδρος δεν μπορεί να δεσμεύει τα μέλη», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης.

Τότε η αντιδήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «O κ. Πλεύρης προσβάλλει τους δημότες της Αθήνας. Κατηγορεί τους δημότες της Αθήνας ότι συμμετέχουν σε ρέιβ πάρτι γιατί πήγαν να ακούσουν μουσική στο προαύλιο μίας εκκλησίας. Τους προσβάλλετε χωρίς κανέναν λόγο».

Ο κ. Πλεύρης επέμεινε ωστόσο ότι δεν ήταν συλλογική απόφαση αφού δεν έγινε δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί η ακύρωση και δεν ρωτήθηκαν τα μέλη. «Την απόφαση την πήρε η πρόεδρος σας. Την ανακοίνωσε στον συνεργάτη μου και κοινοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακόπουλο ως απόφαση της δημοτικής αρχής», είπε τέλος.