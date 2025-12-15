Πλεύρης για μεταναστευτικό: Όχι στις πολιτικές «λιάζονται και φεύγουν»

Τις βασικές κατευθύνσεις της χώρας μας όσον αφορά στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού περιέγραψε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας πως «η Ευρώπη άλλαξε» και πως «η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με πολιτικές που πλέον υιοθετούνται και από άλλα κράτη μέλη», τονίζοντας ταυτοχρόνως πως το κυβερνητικό δόγμα βασίζεται στο τετράπτυχο: φύλαξη συνόρων με αποτροπή, μείωση ροών, εξορθολογισμό ασύλου και αύξηση επιστροφών.



Τοποθετούμενος από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε πως η «λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για κανένα απολύτως πρόβλημα, ιδίως το δημογραφικό». «Δεν είναι δικαίωμα, είναι ποινικό αδίκημα η παράνομη μετανάστευση. Πρέπει να είναι συσταλτικός ο έλεγχος του ασύλου», ανέφερε.



Παρουσιάζοντας τα τρία κρίσιμα ενωσιακά νομοθετικά κείμενα που θα τεθούν επί τάπητος το ‘26, αναφέρθηκε στον Κανονισμό Επιστροφών ο οποίος περιλαμβάνει όσα ψήφισε η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, στον Κανονισμός ασφαλών χωρών που διευκολύνει τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, καθώς και στο ⁠Σύμφωνο μετανάστευσης με έναρξη τον Ιούνιο του 2026 και χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, τονίζοντας πως η Ελλάδα ξεκινά το Σύμφωνο έχοντας διαγράψει όλες τις δυνητικές επιστροφές εκκρεμότητες παρελθόντος λόγω Δουβλίνου.



«Το δόγμα "περνάνε και λιάζονται" οδήγησε σε μια πελώρια υποχρέωση επιστροφών, την οποία διαγράψαμε και ξεκινάμε από μηδενική βάση», εξήγησε. Ο ίδιος ανακοίνωσε πως τον Ιανουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, στο οποίο μάλιστα θα περιλαμβάνονται και διατάξεις για τις ΜΚΟ.

«Μείωση 50% στις ροές του τετραμήνου»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θάνος Πλεύρης, μετά τη ψήφιση της αναστολής ασύλου τον περασμένο Ιούλιο, έχουμε μείωση 50% στις ροές του τετραμήνου και 25% του έτους.



«Το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι ροές ήταν στο ίδιο ύψος με το 2024 δηλαδή περίπου 26.000. ⁠Το τετράμηνο Αύγουστος έως και Νοέμβριος του τρέχοντος έτους η μείωση των ροών είναι στο 50% έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2024. Δηλαδή 17.105 το 2025 έναντι 30.543 το 2024 σημειώνοντας 50% μείωση. Αντίστοιχα αυξάνονται οι επιστροφές και μάλιστα σε χώρες εκτός της Ευρώπης. Είναι το στοίχημα του επόμενου έτους», όπως σημείωσε.

ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΑΝΟΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ένταση με Ηλιόπουλο

Παρεμβαίνοντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στην Ιταλία, σχολίασε πως «φωτογραφίζεται με τη Μελόνι, με τα ορφανά του Μουσολίνι» και πως «τροφοδοτεί τη βία, το φόβο» και εν τέλει «τα ίδια τα κυκλώματα».



«Είναι πολύ τιμητικό το ότι η Ιταλία της Μελόνι ενδιαφέρεται να ακούσει τι λέει η Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Ακολουθούμε πολιτικές φύλαξης και αποτροπής και όχι πολιτικές “λιάζονται και φεύγουν”! Εμείς θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας!», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης.