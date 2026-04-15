Πλεύρης για τα «pushbacks από μασκοφόρους μετανάστες»: Κάποιοι ενοχλούνται από τη φύλαξη των συνόρων

Σαφείς αιχμές κατά του BBC για τη στάση του στο μεταναστευτικό άφησε ο Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι το βρετανικό δίκτυο υιοθετεί επιχειρήματα που προβάλλονται από διακινητές παράνομων μεταναστών. Όπως ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης (15/4) στο Action24, η Eλληνική Aστυνομία επιτελεί κρίσιμο ρόλο στη φύλαξη των συνόρων, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ –όπως σημείωσε– συμβάλλει και στην προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα. «Η φύλαξη των συνόρων αποτελεί προτεραιότητα και θα συνεχιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος σε καταγγελίες και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, υπογράμμισε ότι κάθε αναφορά διερευνάται, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία συγκεκριμένων βίντεο και μαρτυριών. Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η γνησιότητα, ο χρόνος καταγραφής ή η προέλευση του υλικού, ενώ χαρακτήρισε ορισμένους ισχυρισμούς «υπερβολικούς», απορρίπτοντας σενάρια περί εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας σε παράνομες επαναπροωθήσεις μέσω τρίτων προσώπων. «Κάποιοι ενοχλούνται από τη φύλαξη των συνόρων», σχολίασε.

«Στα γραφεία μας παίρνουμε άτομα εμπιστοσύνης»

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στην υπόθεση του κ. Λαζαρίδη, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί απόκρυψης στοιχείων σχετικά με τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Όπως υποστήριξε, ο ίδιος είχε δηλώσει με σαφήνεια το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, χωρίς να ισχυριστεί ποτέ ότι κατείχε διαφορετικό ή ανώτερο τίτλο σπουδών.



Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διορισμού, σημείωσε ότι οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διοίκηση. Κατά τον ίδιο, ζήτημα θα προέκυπτε μόνο εφόσον είχε κατατεθεί πλαστό έγγραφο από τον ίδιο τον υποψήφιο, κάτι που –όπως τόνισε– δεν προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση.



Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε επίσης ότι στο παρελθόν ενδέχεται να υπήρχαν πιο χαλαρές διαδικασίες ελέγχου, ενώ σήμερα το πλαίσιο είναι αυστηρότερο. «Δεν προκύπτει προσωπική ευθύνη του κ. Λαζαρίδη», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι τυχόν ευθύνες θα αφορούσαν τη διαδικασία ελέγχου και όχι τον ίδιο τον διορισθέντα. Είπε ακόμη πως κάθε υπουργός ορθώς δεν μπορεί να αλλάξει διευθυντές στο Υπουργείο του αλλά στο γραφείο του πρέπει να πάρει «άτομα εμπιστοσύνης».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε στην υπόθεση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως για κανέναν υπουργό δεν θα έπρεπε να αρθεί η ασυλία καθώς «είναι αδύναμοι οι φάκελοι». Μιλώντας για υποκλοπές επισήμανε πως παρότι ήταν και ο ίδιος θύμα, δεν έχει σκοπό να δώσει λογαριασμό σε κανέναν για το πώς θα κινηθεί.

Αναφορικά με το θέμα που συζητείται περί πρόωρων εκλογών, ο κ. Πλεύρης απάντησε: «από τη στιγμή που τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός παρελκύει η τοποθέτησή μου».