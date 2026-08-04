Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανισμό για προσωρινή αναστολή ασύλου

Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα μπορεί να ενεργοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις οργανωμένης εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών, με δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και άμεσης επιστροφής όσων εισέρχονται παράνομα, πάντα με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, ζήτησε η Ελλάδα κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να παρουσιάζει στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Politico.

Η πρόταση της Ελλάδας για τις ακραίες μεταναστευτικές κρίσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση εξαιρετικών καταστάσεων, όπως αυτές που προκύπτουν από την οργανωμένη εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρθηκαν η πρόσφατη κατάσταση στη Θέουτα, αλλά και τα γεγονότα στον Έβρο το 2020. Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής, γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προκλήσεις που δημιουργούν οι αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις και εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας προς την Ισπανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ισπανικές Αρχές, προκειμένου να προσφέρει τη συνδρομή της όπου χρειαστεί.

Ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε την εμπειρία του Έβρου το 2020, όταν, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, αποτράπηκε οργανωμένη προσπάθεια εισόδου δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με πολιτικές μαζικών νομιμοποιήσεων μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας έλξης για τα κυκλώματα διακίνησης και την παράνομη μετανάστευση.

Στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης βρέθηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ, με μεγαλύτερη παρουσία της Frontex. Όπως επισημάνθηκε, η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και την αποτροπή παράνομων αφίξεων, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Η συνεργασία με τρίτες χώρες και οι επιστροφές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία με τρίτες χώρες, η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και την αύξηση των επιστροφών.

Ο Θάνος Πλεύρης επικαλέστηκε την ελληνική εμπειρία, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία με γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ, τα αποτελέσματα είναι θετικά. Αναφέρθηκε στη μείωση των αφίξεων στα νησιά του Αιγαίου κατά περισσότερο από 60% το πρώτο εξάμηνο του 2026, αλλά και στα πρώτα θετικά δείγματα από τη συνεργασία με τη Λιβύη.

Παράλληλα, επικαλέστηκε δήλωση του αρμόδιου Ευρωπαίου επιτρόπου Μπρούνερ, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των μεταναστών που έφταναν στα ελληνικά νησιά μέσα σε μία εβδομάδα το 2015 αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο όσων εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, δηλαδή περίπου 50.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Ελλάδα οι θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 35%, εξέλιξη που ο υπουργός απέδωσε στην εφαρμογή μιας «σκληρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής».

Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ακόμη ότι οι τρίτες χώρες που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά τόσο για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Ειδική αναφορά έγινε στη συνεργασία με το Μαρόκο και στην ανάγκη αξιολόγησης της στάσης του σε όλα τα επίπεδα, με φόντο την κρίση στη Θέουτα.

Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε και η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες.

«Το νέο Σύμφωνο δεν αρκεί για οργανωμένη εργαλειοποίηση»

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί σημαντική θεσμική κατάκτηση, ωστόσο εκτίμησε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε συνθήκες κανονικών ή αυξημένων μεταναστευτικών ροών και όχι σε περιπτώσεις οργανωμένης εργαλειοποίησης ή μαζικής εισόδου μεταναστών.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ελληνική πρόταση, σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την επιστροφή όσων εισήλθαν παράνομα, με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Ο υπουργός παρέπεμψε και στο άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Politico, όπου ο πρωθυπουργός προτείνει μια νέα προσέγγιση για την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου.

Όπως υποστήριξε ο κ. Πλεύρης, μια τέτοια πρόβλεψη δεν αποτελεί παρέκκλιση από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά αντίθετα μπορεί να συμβάλει στην προστασία της ίδιας της διαδικασίας ασύλου και στην εύρυθμη λειτουργία της.

Αναφορά έγινε και στην περίπτωση της Θέουτα, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο, οι επιστροφές πραγματοποιούνται χωρίς να προηγείται η υποβολή και εξέταση αιτημάτων ασύλου, με στόχο να αποτραπεί η κατάρρευση της διαδικασίας διαχείρισης των συνόρων.

Ο υπουργός τόνισε, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για αντίστοιχες απόπειρες εργαλειοποίησης τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορά της.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στον Έβρο το 2020, αλλά και κατά την πρόσφατη αναστολή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου λόγω των αυξημένων ροών από τη Λιβύη, συνέβαλαν στην προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αλληλεγγύη προς τις χώρες πρώτης υποδοχής πρέπει να είναι ουσιαστική, με κοινές ευρωπαϊκές λύσεις ακόμη και για τα πιο ακραία σενάρια αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα του 2015.

Οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής, όπως τόνισε, παραμένουν η αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των επιστροφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ