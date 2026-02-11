Πλεύρης: Πλήρης διερεύνηση για την απόρριψη ασύλου Τούρκου ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής

Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης απόρριψης αιτήματος ασύλου Τούρκου ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την αρνητική απόφαση σε α΄ βαθμό από την αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου. Ο υπουργός, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τα πραγματικά περιστατικά και τη νομική τεκμηρίωση της απόφασης, προκειμένου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος.



Η υπόθεση αφορά πολίτη τρίτης χώρας, συγκεκριμένα Τούρκο υπήκοο με ακτιβιστική δράση και ποντιακή καταγωγή, του οποίου το αίτημα διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό. Παρά την απορριπτική απόφαση, διευκρινίζεται ότι ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της υπόθεσής του.



Παράλληλα, στην ανακοίνωση το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει:

Η Υπηρεσία Ασύλου που κρίνει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό λειτουργεί αυτοτελώς και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προσφυγή κατά απορριπτική απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να ασκήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών άσυλο, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοσή της σε αυτόν. Έως την έκδοση απόφασης β΄ βαθμού επί της άνω προσφυγής, ο αιτών άσυλο δεν απευλαύνεται από τη χώρα. Ο υπουργός έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικώς μόνο εναντίον της απόφασης του β΄ βαθμού.