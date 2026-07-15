Πλεύρης: Θα προσφύγω κατά της απόφασης των δικαστών για το άσυλο στον Ασλάμ - Μου προκάλεσε έκπληξη

Τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ασκήσει αίτηση ακύρωσης εναντίον της απόφασης για τη διατήρηση του καθεστώτος ασύλου στον Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, εξήγησε από βήματος Ολομέλειας ο Θάνος Πλεύρης.



«Ναι, πρέπει να αρθεί η απόφαση για το άσυλο του Τζαβέντ Ασλάμ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα προσφύγω απέναντι στην απόφαση. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δεν διώκεται στο Πακιστάν, το Πακιστάν θεωρείται ασφαλής χώρα. Μου προκάλεσε έκπληξη η απόφαση των δικαστών, είναι η μόνη περίπτωση που διατηρούν το άσυλο σε Πακιστανό που δεν διώκεται», σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας, Πέτης Πέρκα.



Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών, κατά 30% τους τελευταίους μήνες, ενώ τόνισε πως πλέον είναι ορατά και τα πρώτα αποτελέσματα από την πολιτική των επιστροφών.



«Κύριε Πλεύρη, είστε πρωτεργάτης για την εισαγωγή της ακροδεξιάς ατζέντας στην κυβερνητική πολιτική», κατήγγειλε από την πλευρά της η κ. Πέρκα.