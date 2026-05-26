Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μέλους του πληρώματος, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το δεξαμενόπλοιο, το οποίο έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Από το πλήγμα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για το πλήρωμα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.

Όπως αναφέρει το Reuters, πρόκειται για το πλοίο Olympic Life, το οποίο ανήκει στην Olympic Shipping & Management με έδρα την Αθήνα, τη διάδοχο της Olympic Management που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο μεγιστάνα της ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, το Olympic Life είναι υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC (Very Large Crude Carrier), με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, όπου το τελευταίο διάστημα παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή οι εξελίξεις από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.